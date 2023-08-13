Премьер Польши обвинил Россию и Белоруссию в «нападении мигрантами»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообшил, что за год польские власти зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Белоруссией. Он назвал это угрозой для Польши и обвинил власти России и Белоруссии в использовании мигрантов для дестабилизации ситуации.
Матеуш Моравецкий
Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ
«Польша подвергается нападениям на своей восточной границе с Беларусью уже более двух лет. Это совместный план России и Белоруссии, которые хотят дестабилизировать не только нашу страну, но и весь ЕС. Они цинично использовали мигрантов, чтобы нанести удар по структурам безопасности Польши и разрушить единство европейских союзников»,— сказал Матеуш Моравецкий в интервью итальянской Corriere della Sera.
«Это угроза нашему государству. Обеспечение безопасности восточной границы Польши, которая фактически является внешней границей ЕС и НАТО, является нашим приоритетом»,— добавил он.
Летом 2021 года на границе Польши и Белоруссии скопились несколько тысяч мигрантов, которые хотели попасть в Евросоюз. Варшава обвинила Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отвергают обвинения.
В июле ситуация на границе обострилась. Когда часть бойцов ЧВК «Вагнер» перешла в Белоруссию после неудачной попытки мятежа, Польша нарастила военный контингент на границе. В том числе на границе с Белоруссией разместили снайперов, число военных увеличили с 1 тыс. до 2 тыс. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщал о планах создать воинскую часть в 36 км от границы.