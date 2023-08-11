Соседи закрываются от Белоруссии

Латвия, Литва и Польша принимают срочные меры по усилению своих границ с Белоруссией, опасаясь провокаций после размещения в республике ЧВК «Вагнер». Уже сокращено количество КПП и обсуждается возможность полного закрытия границы. Кроме того, Варшава увеличивает численность воинского контингента в приграничном районе. В Минске считают страхи своих соседей абсурдными. По словам белорусских официальных лиц, тема с ЧВК «Вагнер» для Польши и стран Балтии — это всего лишь надуманный предлог для милитаризации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соседи Белоруссии из числа стран ЕС уверены, что в нынешних условиях без мер по усилению границы не обойтись (на фото: латвийский пограничник)

Фото: REUTERS/Ints Kalnins, Ints Kalnins / Reuters Соседи Белоруссии из числа стран ЕС уверены, что в нынешних условиях без мер по усилению границы не обойтись (на фото: латвийский пограничник)

Фото: REUTERS/Ints Kalnins, Ints Kalnins / Reuters

Усиленные меры по охране латвийско-белорусской границы вступили в силу в пятницу и будут действовать ближайшие полгода — до 10 февраля. «Приказ был издан для обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения государственной угрозы, принимая во внимание несоразмерно большое количество случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы»,— говорится на сайте кабинета министров Латвии.

В республике за последние два года были пресечены попытки более 14 тыс. человек пересечь границу с белорусской стороны вне контрольно-пропускных пунктов (КПП). В этой связи (а также из-за опасений насчет возможности нападения со стороны Белоруссии) власти Латвии еще в середине июля внесли поправки в законы о государственной границе и об охране государственной границы. «Войну против Украины, начатую Россией и открыто поддерживаемую белорусским режимом, можно расценивать как дополнительный фактор риска и возможную мотивацию для продолжения Белоруссией своих усилий по дестабилизации ситуации на границе страны с Латвией»,— поясняется на сайте кабинета министров.

Глава МВД Латвии Марис Кучинскис (чье ведомство и было инициатором мер по усилению границы), говоря о потенциальных угрозах для страны, напомнил о присутствии на территории Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, признаков каких-либо провокаций со стороны ЧВК нет, но исключать такую возможность в будущем нельзя.

В Литве также подготовили проект постановления о закрытии с 15 августа двух из шести КПП на границе с Белоруссией «в связи с геополитическими обстоятельствами и для снижения угроз». Опасаются ЧВК «Вагнер» и в Варшаве. В конце июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что вагнеровцы будут пытаться проникнуть на территорию стран НАТО (в том числе под видом нелегальных мигрантов) и организовывать там диверсии. Он также заявил: Польша располагает информацией, что «более 100 наемников из группы "Вагнера" выдвинулись к Сувалкскому перешейку неподалеку от белорусского Гродно». А на прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил американскому телеканалу CNN, что попытки проникновения вагнеровцев на польскую территорию уже происходили.

На этом фоне польские власти не исключают возможности прекращения железнодорожного сообщения с Белоруссией. Вариант полного закрытия границы обсуждается с Литвой и Латвией.

Об этом сообщил на текущей неделе замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик. По его словам, расчет делается в том числе на усиление давления на Минск со стороны Пекина, так как китайская торговля заметно пострадает в результате этих решений.

Пока Польша оставила на границе с Белоруссией только один КПП. Кроме того, Варшава также активно работает над усилением границы. В пятницу министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил в соцсети X (ранее Twitter) о начале работ по возведению военного городка для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени должны начать нести службу в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией. Дивизия будет оснащена южнокорейскими танками К2 и американскими Abrams, а также самоходными гаубицами Krab и K9. Накануне в интервью Польскому радио господин Блащак сообщил также, что всего в районе белорусской границы будут нести службу 10 тыс. солдат. Из них 4 тыс. будут непосредственно поддерживать погранохрану, 6 тыс. будут размещены в регионе.

В то же время еще в начале августа в Вашингтоне заявляли, что не видят рисков трансграничных операций ЧВК «Вагнер» против Польши. Сомневаются в серьезности угрозы со стороны вагнеровцев и многие польские и белорусские журналисты и эксперты. «Если бы сегодня наемники вдруг напали на Польшу, от них, наверное, ничего не осталось бы»,— сказал в интервью польской Gazeta Wyborcza белорусский политолог Валерий Карбалевич. И такое мнение распространено.

Со своей стороны, президент Белоруссии Александр Лукашенко считает опасения Варшавы беспочвенными. Хотя частично именно его слова и дали повод для страхов. «Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю: "Вам зачем на Запад?" — "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув"»,— сказал он в конце июля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Господин Лукашенко также отметил, что «держит» вагнеровцев в центре Белоруссии. Правда, уже 1 августа, отвечая на заявление польского премьера о перемещениях вагнеровцев, он признал, что это действительно имело место, правда, не с целью нападения на Польшу, а чтобы передать боевой опыт бригадам белорусской армии, которые сосредоточены в Бресте и Гродно.

При этом в пятницу господин Лукашенко заявил, что поручил премьер-министру Белоруссии Роману Головченко связаться с польской стороной, чтобы возобновить диалог.

«Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога»,— приводит слова президента государственное агентство БелТА. В то же время он признал, что диалог вряд ли возможен до предстоящих 15 октября парламентских выборов в Польше, в связи с которыми, по его мнению, польские власти и нагнетают ситуацию, чтобы «показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну».

В свою очередь, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Минск внимательно наблюдает за военной активностью своих соседей. «Мы вновь слышим заявления о мнимых угрозах с Востока. Под такими надуманными предлогами наращиваются мероприятия по милитаризации Польши и стран Балтии. Варшава выразила готовность принять на своей территории американские тактические ядерные боеголовки. Закупаются современные виды вооружений»,— заявил он. В связи с этим, по словам господина Вольфовича, Белоруссия детально изучает опыт военной операции на Украине и отрабатывает тактику ведения современного боя совместно с инструкторами ЧВК «Вагнер». При этом госсекретарь Совбеза подчеркнул, что это происходит исключительно в оборонительных целях.

О том, что Польша нагнетает обстановку, заявляли и в Москве. «Там много странностей, в целом поляки склонны к провоцированию ситуации, нагнетанию напряженности. Эта линия не является новой и за последние годы лишь прогрессирует»,— заявил на прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А в МИД РФ дали понять, что Москва и Минск способны ответить Варшаве. «Не стоит сомневаться, что мы в состоянии общими усилиями симметрично ответить на любые недружественные шаги польского руководства»,— сказал в четверг в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В частности, он напомнил, что с октября прошлого года уже осуществляется развертывание дополнительных контингентов региональной группировки войск на территории Белоруссии и проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей.

Марианна Беленькая