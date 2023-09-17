Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет и океанариум

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке. Кроме того, он побывал в Приморском океанариуме. Об этом сообщает «РИА Новости».

В ДВФУ Ким Чен Ына встретили ректор вуза Борис Коробец, а также глава Приморья Олег Кожемяко и министр природных ресурсов Александр Козлов. Ректор показал лидеру КНДР макет действующего кампуса. Борис Коробец рассказал Ким Чен Ыну о развитии острова Русский, а также о задачах вуза.

«Важно, что в условиях санкционного давления у нас учится 2,5 тыс. иностранных студентов, которые представляют 89 стран мира»,— отметил ректор ДВФУ. Комментируя агентству визит лидера КНДР, Борис Коробец заявил, что ДВФУ — «один из ключевых отечественных центров корееведения». У вуза налажены связи с тремя вузами-партнерами Северной Кореи. По словам Бориса Коробца, в ДВФУ корейский язык и культуру изучают 450 студентов, при этом студентов из КНДР в ДВФУ — 43 человека.

После визита в ДВФУ лидер КНДР ознакомился с экспозицией местных приморских рыб в океанариуме Владивостока. В океанариуме Ким Чен ЫН также посмотрел представление с участием моржа Миши.

Ким Чен Ын приехал в Приморский край 12 сентября. За время визита в Россию он встретился с Владимиром Путиным на космодроме «Восточный», вместе с вице-премьером Денисом Мантуровым осмотрел авиационные предприятия в Комсомольске-на-Амуре, вместе с Сергеем Шойгу — боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке, а также посмотрел балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра.

О реакции на визит — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Анастасия Ларина