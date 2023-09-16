Ким Чен Ын во Владивостоке посмотрел балет «Спящая красавица»

Находящийся в России с визитом лидер КНДР Ким Чен Ын посмотрел балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что у северокорейского лидера в РФ «программа очень насыщенная», сроки отъезда господина Кима пока неизвестны.

Театр вместе с ним также посетили глава Минприроды Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко. На главном входе в связи с этим были усилены меры безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

По словам господина Мацегоры, лидер КНДР сам захотел посетить театр, потому что «очень любит искусство». «Еще пока неизвестно, когда он уезжает. Программа продолжается, программа очень насыщенная»,— заявил посол журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Ким Чен Ын приехал в Россию 13 сентября, его встретили в Приморье. В этот день они с президентом РФ Владимиром Путиным встретились на космодроме Восточный в Амурской области и провели переговоры, которые длились около четырех часов. 15 сентября лидер КНДР посетил Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край). Сегодня, 16 сентября, он вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу осмотрел боевые самолеты и комплекс «Кинжал» во Владивостоке.

О реакции на визит — в материале «Ъ» «Визит Ким Чен Ына оставил много волнений».

Лаура Кеффер