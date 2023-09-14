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Песков: Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, какие предметы Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время его визита на космодром Восточный 12 сентября. Это карабин и перчатка от скафандра, который побывал в космосе.

«Действительно обмен подарками был. Мы предпочитаем никогда особо это не публичить. Президент Путин подарил корейскому лидеру — он ему подарил перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего, отечественного, российского производства — высочайшего качества»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

В свою очередь, Ким Чен Ын подарил Владимиру Путин карабин, сделанный северокорейскими мастерами. По словам Дмитрия Пескова, «были и другие подарки».

12 сентября Ким Чен Ын прибыл на станцию Хасан в Приморском крае. На следующий день он отправился на космодром Восточный, где встретился с Владимиром Путиным. Их переговоры длились около часа. Они также осмотрели объекты космодрома, в том числе стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2».

Присутствующий на встрече глава «Роскосмоса» Юрий Борисов предложил отправить в космос северокорейского космонавта. Президент одобрил эту идею. Кроме того, по итогам встречи Владимир Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники.

До этого представители России и Северной Кореи встречались в конце июля, когда министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян. Это был первый визит такой высокопоставленной российской делегации в КНДР с 2020 года. Сергей Шойгу и Ким Чен Ын были на выставке вооружений в Пхеньяне, осмотрели межконтинентальные баллистические ракеты, их мобильные пусковые установки, а также танки и другую бронетехнику.

Подробнее о встрече президента РФ с лидером КНДР — в материале «Ъ» «Операция Ын и другие приключения Путина».

Анастасия Ларина

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