Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ким Чен Ын и Денис Мантуров осмотрели производство истребителей пятого поколения

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Минпромторга вице-премьер Денис Мантуров посетили российские авиационные предприятия в Комсомольске-на-Амуре. Им провели экскурсию по цехам сборки истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского SJ-100. Об этом сообщил Минпромторг в Telegram.

Ким Чен Ын и Денис Мантуров посетили авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, а также центр головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Вместе с губернатором Хабаровского края Михаилом Дягтеревым они осмотрели агрегатное-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и комплекса пятого поколения Су-57.

Делегациям также показали цеха, где идет работа по кооперации в рамках производства импортозамещенного SJ-100, и цех окончательной сборки на территории центра ОАК «Яковлев». В конце визита Ким Чен Ын и Денис Мантуров посмотрели на полет истребителя Су-35.

Ким Чен Ын находится с визитом в России с 12 сентября, когда он прибыл на станцию Хасан в Приморском крае. 13 сентября он встретился с Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Владимир Путин пообещал, что Россия будет помогать КНДР строить спутники.

Подробнее о визите Ким Чен Ына в Россию — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...