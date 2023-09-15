Ким Чен Ын и Денис Мантуров осмотрели производство истребителей пятого поколения

Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава Минпромторга вице-премьер Денис Мантуров посетили российские авиационные предприятия в Комсомольске-на-Амуре. Им провели экскурсию по цехам сборки истребителей Су-35 и Су-57, а также пассажирского SJ-100. Об этом сообщил Минпромторг в Telegram.

Ким Чен Ын и Денис Мантуров посетили авиационный завод имени Ю.А. Гагарина, а также центр головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Вместе с губернатором Хабаровского края Михаилом Дягтеревым они осмотрели агрегатное-сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и комплекса пятого поколения Су-57.

Делегациям также показали цеха, где идет работа по кооперации в рамках производства импортозамещенного SJ-100, и цех окончательной сборки на территории центра ОАК «Яковлев». В конце визита Ким Чен Ын и Денис Мантуров посмотрели на полет истребителя Су-35.

Ким Чен Ын находится с визитом в России с 12 сентября, когда он прибыл на станцию Хасан в Приморском крае. 13 сентября он встретился с Владимиром Путиным на космодроме «Восточный». Владимир Путин пообещал, что Россия будет помогать КНДР строить спутники.

Подробнее о визите Ким Чен Ына в Россию — в репортаже «Операция Ын и другие приключения Путина».

Анастасия Ларина