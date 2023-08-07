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Коммерсантъ FM
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В Threads теперь можно просматривать понравившиеся посты

Соцсеть Threads добавила возможность просматривать понравившиеся пользователю посты. Просмотреть их можно в настройках, функция дублирует похожую возможность из соцсети X (бывший Twitter).

Сеть Threads тестировала новую функцию с прошлой недели на смартфонах Android, теперь же она доступна всем пользователям. Также в нынешнем обновлении Threads добавлена возможность загружать фото- и видеофайлы в более высоком качестве. Список подписчиков теперь можно сортировать от самых старых или самых новых. Ранее глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг в своем сообщении в соцсети заявил, что в ближайшее время на платформе станет доступен поиск, а сама она получит полноценную веб-версию.

Сервис Threads набрал 100 млн подписчиков за пять дней с момента запуска, однако уже через две недели приложением активно пользовалась только половина из них. Команда Threads ранее запустила хронологическую ленту в приложении. Threads является конкурентом популярной соцсети X, у которой около 250 млн пользователей.

Евгений Федуненко

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