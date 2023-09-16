Помощник Алиева: Азербайджан рассчитывает заключить мир с Арменией до конца года

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что руководство страны рассчитывает на заключение мирного договора с Арменией до конца нынешнего года. По словам чиновника, Баку намерено решать все разногласия с Ереваном исключительно в мирном ключе.

«Мы надеемся на подписание мирного договора до конца этого года и призываем армянское политическое руководство сделать главный шаг: официально, своей подписью под мирным договором, зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион нашей республики»,— сообщил господин Гаджиев в интервью ТАСС.

Как пояснил помощник азербайджанского лидера, он считает, что Армения должна дать публичное обязательство о невмешательстве во внутренние дела и внутреннюю политику Баку. По словам Хикмета Гаджиева, Азербайджан намерен самостоятельно защищать права жителей Нагорного Карабаха, так как они проживают на международно признанной территории страны. Он уточнил, что Армении также необходимо прекратить финансирование сепаратизма в Азербайджане.

Комментируя тему возможных компромиссов, на которые готов пойти Баку в диалоге с Ереваном, Гаджиев отметил, что азербайджанская сторона не будет обсуждать «ни с Арменией, ни с какой-либо третьей страной вопросы, ставящие под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана».

В начале сентября отношения между Арменией и Азербайджаном существенно обострились. 1 сентября российские миротворцы сообщали как минимум об одном случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Обстрелам подверглись Гегаркуникская область Армении и Кельбаджарский район Азербайджана. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах своей территории. По официальным данным, погибли не менее трех человек. 7 сентября Никол Пашинян сообщил об обострении военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Азербайджанские власти концентрацию военных в районе Карабаха отрицают.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Карабах охватили протестные нестроения».

Александр Кислов