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Коммерсантъ FM
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Песков: в Кремле обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ростом напряженности в Нагорном Карабахе и намерены продолжать контакты с Арменией и Азербайджаном по урегулированию ситуации. По словам господина Пескова, Москва призывает стороны конфликта к сдержанности.

«Россия остается надежным гарантом безопасности (в Нагорном Карабахе,— "Ъ"). Мы продолжаем наши контакты как с Ереваном, так и с Баку. И мы призываем обе стороны к сдержанности и к действиям в духе тех трехсторонних документов, которые два года тому назад были подписаны»,— рассказал представитель Кремля в ходе конференц-колла.

Он добавил, что обе стороны будут вынуждены руководствоваться «сложившимися сейчас реалиями» в рамках мирного процесса. Также Дмитрий Песков признал, что «напряженность в Карабахе не спадает и даже имеет тенденцию к росту».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе не справился со своей задачей. По его мнению, ситуация в регионе после появления там миротворцев РФ только ухудшилась. Также он считает, что Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта безопасности, даже несмотря на рост опасений из-за возобновления конфликта с Азербайджаном.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Карабах охватили протестные нестроения».

Александр Кислов

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