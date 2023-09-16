СКР возбудил дело из-за молельни мигрантов в московской многоэтажке

СКР по Москве возбудил уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) из-за организованной мигрантами в многоэтажке молельни. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СКР ссылается на информацию СМИ, согласно которой в одной из многоэтажек мигранты организовали «молельный дом», который действует уже три года. Утверждается, что из-за этого заблокирован паркинг и проход местных жителей во двор и «жильцы вынуждены жить в притеснениях, а женщины опасаются выходить из квартир».

О чьих-либо задержаниях не сообщается. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя московского ГСУ СКР Виталию Саксину доложить о ходе расследования дела и «первоначально установленных обстоятельствах».

В каком районе Москвы была организована эта молельня, СКР не уточняет. Нынешним летом представители мусульманской общины подмосковных Котельников (на юго-востоке Москвы) обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их от действий силовиков: в местный мусульманский центр ворвались сотрудники ОМОНа. Они вели себя грубо, не дали завершить молитву, рассказал «Ъ» глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов. В августе господин Бастрыкин запросил доклад о преступлениях мигрантов в Люберецком районе, где находятся Котельники. Местные жители, по данным СКР, сообщали о случаях изнасилований, нападения на детей и об организованной наркоторговле.

Генпрокуратура сообщала, что по итогам 2022 года был отмечен рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%, самый большой рост числа таких случаев зафиксировали на Урале — 465%. Число депортированных из страны мигрантов увеличилось в 2,5 раза. Глава СПЧ Валерий Фадеев призывал установить квоты на трудовых мигрантов.

Лаура Кеффер