Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР возбудил дело из-за молельни мигрантов в московской многоэтажке

СКР по Москве возбудил уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) из-за организованной мигрантами в многоэтажке молельни. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

СКР ссылается на информацию СМИ, согласно которой в одной из многоэтажек мигранты организовали «молельный дом», который действует уже три года. Утверждается, что из-за этого заблокирован паркинг и проход местных жителей во двор и «жильцы вынуждены жить в притеснениях, а женщины опасаются выходить из квартир».

О чьих-либо задержаниях не сообщается. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя московского ГСУ СКР Виталию Саксину доложить о ходе расследования дела и «первоначально установленных обстоятельствах».

В каком районе Москвы была организована эта молельня, СКР не уточняет. Нынешним летом представители мусульманской общины подмосковных Котельников (на юго-востоке Москвы) обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их от действий силовиков: в местный мусульманский центр ворвались сотрудники ОМОНа. Они вели себя грубо, не дали завершить молитву, рассказал «Ъ» глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов. В августе господин Бастрыкин запросил доклад о преступлениях мигрантов в Люберецком районе, где находятся Котельники. Местные жители, по данным СКР, сообщали о случаях изнасилований, нападения на детей и об организованной наркоторговле.

Генпрокуратура сообщала, что по итогам 2022 года был отмечен рост уровня преступности в среде мигрантов на 10%, самый большой рост числа таких случаев зафиксировали на Урале — 465%. Число депортированных из страны мигрантов увеличилось в 2,5 раза. Глава СПЧ Валерий Фадеев призывал установить квоты на трудовых мигрантов.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...