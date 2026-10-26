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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Болсонару хочет аннулировать итоги президентских выборов в Бразилии

Потерпевший поражение во втором туре президентских выборов в Бразилии Флавиу Болсонару будет добиваться аннулирования итогов голосования. Юристы предвыборного штаба сенатора подготовят обращение в Высший избирательный суд с требованием признать результаты недействительными.
Флавиу Болсонару (в центре)

Флавиу Болсонару (в центре)

Agustin Marcarian / Reuters

Рассмотрение обращения обычно занимает до двух недель. Оно может быть сразу отклонено председателем суда, если он признает аргументы необоснованными. Эксперты, опрошенные O Liberal, склоняются к тому, что иск команды Флавиу Болсонару будет отклонен.
Главная претензия господина Болсонару заключается в том, что суд продлил работу избирательных участков в некоторых регионах на два часа. «Я не приму правила игры, которые опять изменили дружки Лулы в Верховном федеральном суде»,— заявил сенатор.
Бразильские СМИ обращают внимание, что о продлении работы участков в отдельных регионах просили в том числе и сами юристы предвыборного штаба сенатора, что делает их претензии необоснованными. Генеральная прокуратура Бразилии уже подтвердила легитимность выборов. Председатель Высшего избирательного суда, назначенный на эту должность еще Жаиром Болсонару, отцом сенатора, также заявил об абсолютной надежности и легитимности выборов.
По итогам обработки 100% бюллетеней действующий президент Бразилии Лула да Силва набрал 51,79% голосов, Флавиу Болсонару — 48,21%.
Подробнее о выборах — в материале «Лулалэнд».
Бразилия
Латинская Америка

Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент