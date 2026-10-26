Болсонару хочет аннулировать итоги президентских выборов в Бразилии

Бразильские СМИ обращают внимание, что о продлении работы участков в отдельных регионах просили в том числе и сами юристы предвыборного штаба сенатора, что делает их претензии необоснованными. Генеральная прокуратура Бразилии уже подтвердила легитимность выборов. Председатель Высшего избирательного суда, назначенный на эту должность еще Жаиром Болсонару, отцом сенатора, также заявил об абсолютной надежности и легитимности выборов.