Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке на поезд под Воронежем
Минздрав: четверо раненых при атаке на поезд под Воронежем находятся в больнице
Четверо пострадавших после атаки БПЛА на поезд в пригороде Воронежа госпитализированы. Один из них — в крайне тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести. Пятеро раненых получили помощь амбулаторно. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает «РИА Новости».
Прошедшей ночью над Воронежской областью сбили 113 беспилотников. При падении обломков БПЛА был поврежден вагон поезда, который следовал из Анапы в Москву. На участке Тресвятская—Сомово—Отрожка—Воронеж приостанавливали движение поездов. Его уже возобновили.