Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке на поезд под Воронежем

Четверо пострадавших после атаки БПЛА на поезд в пригороде Воронежа госпитализированы. Один из них — в крайне тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести. Пятеро раненых получили помощь амбулаторно. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, передает «РИА Новости».