Наследники Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic

Истцы заявляют, что Anthropic нарушала их авторские права на протяжении всей разработки ее ИИ-моделей Anthropic Claude. По их мнению, нарушения продолжаются до сих пор, поскольку пользователи создают музыкальные ИИ-композиции с использованием этих защищенных авторским правом песен. Сообщается, что среди них такие песни Элвиса Пресли, как «All Shook Up», «Can’t Help Falling in Love», «Don’t Be Cruel», «A Little Less Conversation», «Return to Sender».