Наследники Элвиса Пресли подали в суд на Anthropic
Правообладатели музыки и другой интеллектуальной собственности Элвиса Пресли подали иск в американский суд к компании Anthropic. Об этом пишет Billboard и NBC News. В иске указано, что компания без разрешения использовала 274 песни музыканта для обучения своих моделей искусственного интеллекта (ИИ) и при этом не платила ничего правообладателям. Среди истцов — платформа Authentic Brands Group, контролирующая интеллектуальную собственность Элвиса Пресли, а также другие компании, фонды и люди, владеющие правами на его песни. Anthropic отрицает обвинения.
Истцы заявляют, что Anthropic нарушала их авторские права на протяжении всей разработки ее ИИ-моделей Anthropic Claude. По их мнению, нарушения продолжаются до сих пор, поскольку пользователи создают музыкальные ИИ-композиции с использованием этих защищенных авторским правом песен. Сообщается, что среди них такие песни Элвиса Пресли, как «All Shook Up», «Can’t Help Falling in Love», «Don’t Be Cruel», «A Little Less Conversation», «Return to Sender».
Правообладатели регулярно обвиняют разработчиков ИИ в том, что они без разрешения и выплат используют для обучения моделей тексты, музыкальные произведения, изображения и другой контент. В 2025 году суд постановил, что Anthropic должна заплатить $1,5 млрд за использование при обучении своих моделей пиратских копий книг.