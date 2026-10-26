Нейросети состарили рынок труда
Кому ИИ на самом деле поможет построить карьеру
Нейросети помогают людям старше 50 лет обойти зумеров на рынке труда. Работодатели на Западе все чаще отдают предпочтение опытным специалистам. Правда, при одном условии — они должны разбираться в ИИ. А вот в России возрастным кандидатам по-прежнему сложно найти работу.
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Наниматели все чаще предпочитают опытных специалистов молодежи: от бума ИИ могут выиграть сотрудники старше 50 лет, пишут западные СМИ.
По данным Oliver Wyman, 40% руководителей компаний планируют сократить число начальных позиций и нанять больше квалифицированных сотрудников.
Ведь для работы с нейросетями нужны глубокие профессиональные знания, объясняет управляющий директор «Риком-Траст» Дмитрий Целищев:
«Мы в ответе за тех, кого обучили. А именно у поколения 40+ имеются необходимые знания для того, чтобы их передать роботам и автоматизированным системам. И они понимают: если не освоить эти технологии, в ближайшие там 2-5 лет они станут неконкурентными на рынке труда. У нас есть корпоративные программы обучения, в которые в обязательном порядке стали включаться базовые навыки использования искусственного интеллекта. Их, конечно же, сотрудники проходят».
Без нейросетей все сложнее строить карьеру даже бухгалтерам и юристам. Но компании экономят на обучении сотрудников: трехмесячный курс по ИИ стоит в среднем 35 тыс. руб. Образовательные платформы даже предлагают договориться с работодателем об оплате. При этом специалистам со стажем непросто решиться на переобучение. Оно может изменить привычный карьерный трек, говорит партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин:
«Один аналитик мог делать отчет целый день. С помощью искусственного интеллекта за это же время он стал делать 10 отчетов. Скорость увеличилась, а это людям с опытом особенно тяжелее дается, чем молодым. Морально тяжело годами получать практику в юриспруденции, чтобы потом на смену пришла машина и сделала за минуту то, чему человек учился 35 лет. И приходится полностью менять свою карьеру. А на это способны, на самом деле, единицы».
Но сложнее всего сейчас зумерам. Ведь на рынке труда с ними уже конкурируют ИИ-агенты.
По данным Gallup, именно молодежь больше других опасается за свою карьеру. Четверо из десяти опрошенных боятся потерять работу из-за нейросетей. У этого страха даже появилось название — AI-FOBO. Поколения X и бумеров кризисами не удивить. Но и у них есть свои трудности, причем не только с освоением технологий, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании Birge Геннадий Ванин:
«Большинство работодателей предпочтут сотрудника в возрасте 30 лет, то есть более амбициозного, гибкого, готового подстроиться под контекст. Кроме того, работодатель может сэкономить до 30% бюджета за счет найма менее опытного человека».
Бизнес взял курс на экономию. Зарплаты и число вакансий сокращаются: в Москве на одно рабочее место претендуют уже десять человек. И даже владение нейросетями не гарантирует трудоустройство. По данным hh.ru, 40% отказов связаны с нехваткой необходимых навыков. Компании повышают требования к кандидатам, а те просто не успевают за развитием технологий.