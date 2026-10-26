Нейросети состарили рынок труда

«Мы в ответе за тех, кого обучили. А именно у поколения 40+ имеются необходимые знания для того, чтобы их передать роботам и автоматизированным системам. И они понимают: если не освоить эти технологии, в ближайшие там 2-5 лет они станут неконкурентными на рынке труда. У нас есть корпоративные программы обучения, в которые в обязательном порядке стали включаться базовые навыки использования искусственного интеллекта. Их, конечно же, сотрудники проходят».