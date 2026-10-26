Налоговая потребовала признать сеть АЗС «Трасса» банкротом
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Саратовской области потребовала признать банкротом ООО «Трасса ГСМ» — юрлицо сети АЗС «Трасса» (принадлежит «Евротрансу»). ИФНС направила соответствующее заявление в Арбитражный суд Подмосковья 23 октября, следует из данных «Федресурса».
«Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Подмосковья. Компания владеет в том числе 57 автозаправочными комплексами «Трасса», а также парком бензовозов и нефтебазой. В первом полугодии 2026-го выручка «Евротранса» упала на 28,5%, до 76,6 млрд руб., чистый убыток составил 5,7 млрд руб. В сентябре РБК сообщало, что Минэнерго отправило профильным госорганам письмо с предложением ввести на активах оператора сети АЗС «Трасса» внешнее управление, предусмотренное указом президента о безопасности инфраструктуры. Указ предполагает, что такие меры могут принять, если владельцы критических объектов инфраструктуры не справляются с отражением атак БПЛА.