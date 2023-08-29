Бастрыкин запросил доклад о преступлениях мигрантов в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову представить доклад об установлении обстоятельств противоправных действий мигрантов в Люберецком районе.

Как отметили в СКР, местные жители сообщали о случаях изнасилования в Люберцах, нападения на детей и организованную наркоторговлю, которую осуществляют уроженцы соседних государств. В частности, ГСУ СКР по Московской области уже расследует уголовное дело об изнасиловании мигрантом в состоянии опьянения местной жительницы (ст. 131 УК). По факту других происшествий региональным следственным управлением проводится процессуальная проверка.

В частности, 9 августа стало известно о стрельбе в ЖК «Первый Лермонтовский» в Люберецком районе. По информации местных жителей, они проснулись от звуков выстрелов, а потом увидели мужчин с палками и цепями. По словам очевидцев, мужчины были уроженцами иностранных государств.

20 июля СКР сообщил, что совместно с МВД были проведены обыски и рейды по фактам организации незаконной миграции в подмосковных Котельниках (Люберецкий район). Как утверждает ведомство, в ходе оперативных мероприятий полицейские проверили более 150 мигрантов, 5 из которых находились в РФ незаконно. Обыски проводились по 26 адресам.

Подобный рейд силовики провели и 7 июля. Для проверки документов они пришли в мусульманский центр. После чего представители мусульманской общины Котельников обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их от «вопиющих» действий правоохранителей. По словам главы Духовного управления мусульман Московской области муфтия Рушана Аббясова, во время рейда сотрудники ОМОНа вели себя грубо и не дали завершить молитву.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Мусульмане Котельников просят защитить их от силовиков».