Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин запросил доклад о преступлениях мигрантов в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СКР по Московской области Александру Старикову представить доклад об установлении обстоятельств противоправных действий мигрантов в Люберецком районе.

Как отметили в СКР, местные жители сообщали о случаях изнасилования в Люберцах, нападения на детей и организованную наркоторговлю, которую осуществляют уроженцы соседних государств. В частности, ГСУ СКР по Московской области уже расследует уголовное дело об изнасиловании мигрантом в состоянии опьянения местной жительницы (ст. 131 УК). По факту других происшествий региональным следственным управлением проводится процессуальная проверка.

В частности, 9 августа стало известно о стрельбе в ЖК «Первый Лермонтовский» в Люберецком районе. По информации местных жителей, они проснулись от звуков выстрелов, а потом увидели мужчин с палками и цепями. По словам очевидцев, мужчины были уроженцами иностранных государств.

20 июля СКР сообщил, что совместно с МВД были проведены обыски и рейды по фактам организации незаконной миграции в подмосковных Котельниках (Люберецкий район). Как утверждает ведомство, в ходе оперативных мероприятий полицейские проверили более 150 мигрантов, 5 из которых находились в РФ незаконно. Обыски проводились по 26 адресам.

Подобный рейд силовики провели и 7 июля. Для проверки документов они пришли в мусульманский центр. После чего представители мусульманской общины Котельников обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их от «вопиющих» действий правоохранителей. По словам главы Духовного управления мусульман Московской области муфтия Рушана Аббясова, во время рейда сотрудники ОМОНа вели себя грубо и не дали завершить молитву.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Мусульмане Котельников просят защитить их от силовиков».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...