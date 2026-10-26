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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
МирБорьба за власть

Песков о выборах в Сербии и Бразилии, переговорах с Украиной

В Кремле допустили гуманитарные паузы в боевых действиях по примеру Алешек
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он прокомментировал влияние ударов ВСУ по Воронежу на переговорный процесс, прокомментировал поражение Вучича и победу Лулы на выборах в Сербии и Бразилии. Главные заявления Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Выборы в Сербии

  • Мы констатируем итоги парламентских выборов в Сербии.

  • Мы высоко ценим вклад, который бывший сербский президент Александр Вучич в нес в развитие отношений с РФ.

  • Вучич будет оставаться на политической арене.

Реакция мировых СМИ на поражение Вучича

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  • Мы хотим выразить надежду, что действия победившего на выборах «Студенческого списка» будут направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений.

  • Надеемся, эта политическая сила будет понимать, что сотрудничество с Россией в интересах Сербии.

Украина

  • Тема территориальных компромиссов может стать частью трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

  • Предстоит очень серьезный разговор — обсуждать его публично мы бы не хотели.

  • В контексте атак ВСУ на Воронежскую область — решение о трехсторонних переговорах Украины, России и США не подразумевает никаких прекращений боевых действий. Мы продолжаем наносить удары по военным целям.

Что известно об атаке БПЛА на Воронежскую область

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  • Механизм прекращения огня в Алешках может стать примером для договоренностей на других участках фронта.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Москве

  • Мы приветствуем решение.

  • Важный шаг в сторону деполитизации спорта.

  • Россия должна возвращаться в мировую спортинвую семью.

Выборы в Бразилии

  • Мы приветствуем победу господина Лулы.

  • Он многое сделал для развития отношений с Россией и много делает в рамках БРИКС.

  • Мы надеемся, что все процессы получат свое продолжение в будущем.

Сербия
Атаки беспилотников
Бразилия
Воронеж

Авторы

  • Эрдни Кагалтынов
    Эрдни Кагалтынов
    ведущий выпускающий редактор