Песков о выборах в Сербии и Бразилии, переговорах с Украиной
Выборы в Сербии
Мы констатируем итоги парламентских выборов в Сербии.
Мы высоко ценим вклад, который бывший сербский президент Александр Вучич в нес в развитие отношений с РФ.
Вучич будет оставаться на политической арене.
Мы хотим выразить надежду, что действия победившего на выборах «Студенческого списка» будут направлены конструктивно на дальнейшее развитие отношений.
Надеемся, эта политическая сила будет понимать, что сотрудничество с Россией в интересах Сербии.
Украина
Тема территориальных компромиссов может стать частью трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Предстоит очень серьезный разговор — обсуждать его публично мы бы не хотели.
В контексте атак ВСУ на Воронежскую область — решение о трехсторонних переговорах Украины, России и США не подразумевает никаких прекращений боевых действий. Мы продолжаем наносить удары по военным целям.
Механизм прекращения огня в Алешках может стать примером для договоренностей на других участках фронта.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Москве
Мы приветствуем решение.
Важный шаг в сторону деполитизации спорта.
Россия должна возвращаться в мировую спортинвую семью.
Выборы в Бразилии
Мы приветствуем победу господина Лулы.
Он многое сделал для развития отношений с Россией и много делает в рамках БРИКС.
Мы надеемся, что все процессы получат свое продолжение в будущем.