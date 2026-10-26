Песков о выборах в Сербии и Бразилии, переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он прокомментировал влияние ударов ВСУ по Воронежу на переговорный процесс, прокомментировал поражение Вучича и победу Лулы на выборах в Сербии и Бразилии. Главные заявления Пескова — в подборке «Ъ».