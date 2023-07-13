Мусульмане Котельников просят защитить их от силовиков

Представители мусульманской общины Котельников обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой защитить их от «вопиющих» действий правоохранителей, которые наносят «существенный ущерб межнациональному и межрелигиозному миру и согласию в обществе». Причиной стал рейд во время проведения пятничной молитвы, который, по словам верующих, больше напоминал «операцию по задержанию особо опасных преступников». В МВД “Ъ” заявили, что полиция не имеет отношения к инциденту. Член СПЧ Кирилл Кабанов объяснил конфликт жалобами местных жителей и тем, что «религиозная организация не должна находиться в жилом доме».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Духовное управление мусульман Московской области / youtube.com Фото: Духовное управление мусульман Московской области / youtube.com

В понедельник мусульмане подмосковных Котельников опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором просят защитить их конституционные права от действий силовиков. Речь идет о «вопиющем по своей бесцеремонности» рейде правоохранителей в «священный для всех мусульман пятничный день». 7 июля, рассказывают члены мусульманской общины, они, как обычно, совершали намаз в одном из помещений, арендуемых местной религиозной организацией мусульман. «Поскольку в Котельниках большое количество мусульман, в городе действуют три мусульманских центра,— рассказал “Ъ” глава Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) муфтий Рушан Аббясов.— В один из таких центров, расположенный по адресу Дзержинское шоссе, д. 5/3, ворвались сотрудники ОМОНа, которые вели себя очень грубо, не дали завершить молитву, напугали детей, топтались в обуви по коврам и даже распылили в людей огнетушитель».

Глава религиозной организации Котельников Салават Ибатуллин добавил, что прибывшие силовики, не представившись и не объясняя причину визита, начали проверку документов. Впрочем, уверяют верующие, процедура больше напоминала «операцию по задержанию особо опасных преступников». «Считаем, что официальные места, в которые люди приходят молиться, изучать свою религию, духовно просвещать и нравственно воспитывать своих детей, не должны становиться площадками для проведения силовых операций,— отмечается в официальном заявлении по следам событий, которое появилось на сайте ДУМ МО.— Подобные действия силовиков дискредитируют годами выстраиваемые государственно-конфессиональные отношения, а также наносят существенный ущерб межнациональному и межрелигиозному миру и согласию в обществе, что критически недопустимо, особенно сейчас, когда единство народов России так важно».

«Конфликт заключается в том, что в жилом доме не должна находиться религиозная организация,— прокомментировал события в Котельниках “Ъ” глава Национального антикоррупционного комитета (НАК), член СПЧ Кирилл Кабанов.— Для того чтобы была мечеть, церковь или синагога, необходимо пройти определенную процедуру, включая общественные слушания». Господин Кабанов, отметим, на прошлой неделе сообщил, что СПЧ начал подготовку предложений по противодействию формированию этнических анклавов в России. Котельники Кирилл Кабанов приводит в качестве примера одного из таких полиэтнических анклавов. Член СПЧ убежден, что использование помещения в жилом доме в качестве мечети мешает жителям: «По пятницам и праздникам в обычном жилом районе они (жители.— “Ъ”) не то что не могут проехать, там пройти нельзя».

В рамках адаптации трудовых мигрантов, объясняет статус помещения господин Аббясов, «там, где нет возможности возвести отдельный культовый объект, мусульманские общины арендуют на законных основаниях и на коммерческой основе готовые помещения, организуя в них многофункциональные мусульманские центры». Господин Ибатуллин добавил, что помещение, в котором проводятся коллективные молитвы, арендуется местной религиозной организацией (глава общины не пояснил, кто является владельцем недвижимости).

Кирилл Кабанов, в свою очередь, говорит, что в указанном месте должна находиться не мечеть, а «культурный центр». Позже на встрече жителей Котельников и представителей городской администрации, в ходе которой обсуждался конфликт, мэр города Сергей Жигалкин заявил: «Культурный центр предназначен для того, чтобы проводить культурализацию и социализацию. Чтобы участвовать в обрядах, существует храм. Мы против того, чтобы в культурных центрах проводили массовые мероприятия».

«Мы недавно действительно создали и зарегистрировали в Котельниках культурно-просветительский центр, но эта организация расположена по другому адресу,— говорит господин Ибатуллин.— Поэтому нам непонятны претензии силовиков». Согласно реестру некоммерческих организаций Минюста, упомянутая организация зарегистрирована по адресу: г. Котельники, мкр. Силикат, промышленная зона, д. 18.

Как выяснил “Ъ”, инициаторами проверки мусульман могли стать представители организации под названием «Русская община». «Только что полиция по просьбе "Русской общины" посетила две незаконные мечети, устроенные прямо в жилых домах. "Приняли" более 70 человек. Ждем депортаций»,— сообщается в Telegram-канале «Русская община ZOV». Канал опубликовал кадры оперативной съемки силовиков спустя час после инцидента в молельном доме.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области “Ъ” сообщили, что в рейде представители ведомства участия не принимали: «Там были другие люди». Получить оперативный комментарий от представителей Росгвардии “Ъ” не удалось.

Глава общины Салават Ибатуллин отметил, что около 80% прихожан их организации — граждане России. Кроме того, у всех мигрантов, задержанных в ходе рейда, есть вид на жительство. «Среди прихожан мусульманских центров имеется достаточное количество трудовых мигрантов, мы понимаем важность работы силовых структур, в том числе и в сфере миграционного законодательства, но мы против того, чтобы местами таких проверок были мечети и мусульманские центры,— резюмировал Рушан Аббясов.— Мусульманское сообщество Подмосковья требует, чтобы прекратилась практика таких бесчеловечных и принижающих конституционные права мусульман рейдов. Деятельность наших религиозных организаций прозрачна и открыта, мы всегда идем на сотрудничество, и мы хотим уважительного отношения в ответ».

Эмилия Габдуллина