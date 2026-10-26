«“Реал” превратился в команду, которая может все»
Владимир Осипов — о победе Мадрида в Эль-Класико
«Реал» обыграл «Барселону» на домашней арене каталонцев Камп Ноу со счетом 2:1. Это первое поражение «сине-гранатовых» в чемпионате Испании. Теперь «Реал» занимает в турнирной таблице третье место. Вторая строчка у мадридского Атлетико, а от лидера «сливочные» отстают всего на три очка. За развитием событий в легендарном Эль-Классико следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Эль-Классико всегда особый матч. Противостояние «Барселоны» и «Реала» выходит за рамки любых турниров, в том числе чемпионата Испании. Поэтому каждый раз перед встречей грандов мировая пресса анализирует все, что связано с командами. В этот раз большинство признавало, что шансов на победу у каталонцев больше. Букмекеры с этим соглашались, но после стартового свистка все рассуждения пошли прахом. «Реал» в атаке выглядел интереснее, хотя долгое время команды обходились без голов. Зато мяч Килиана Мбаппе в конце первого тайма казался абсолютно логичным, пусть и не без везения.
Во втором тайме «Барселона» наконец начала приходить в себя, атаки становились все острее, и на 61-й минуте счет сравнялся. Отличился Рафинья. Такой поворот заставил нервничать главного тренера «Реала» Жозе Моуринью, он начал выходить на бровку поля. Выглядел наставник гостей весьма импозантно. Перед Классико он отпустил бороду и стал похож на голливудского актера. Кстати, испанская пресса отметила, что пока Моуринью с бородой, Реал» не проигрывает. Хотя сам Жозе откровенно стелил соломку перед возможной неудачей:
«Нас воспринимают как уже сформировавшуюся команду, но мы еще очень далеки от этого. Мы работаем всего три месяца. На предсезонку игроки прибывали постепенно. Так что мы еще далеки от того, чтобы быть готовым продуктом. Мы находимся на том этапе, когда тренер срабатывается с футболистами, анализирует ситуацию и определяет дальнейший путь. Сравнивать нас с командой, которая играет вместе уже много лет, ну, это просто несправедливо».
Но то, что произошло в концовке, стало еще одним доказательством, что Моуринью особенный. По крайней мере, именно под его началом «Реал» превратился в команду, которая может все. Даже раскатать эту, казалось бы, почти непобедимую «Барсу» на Камп Ноу. На 87-й минуте «сливочные», забив гол, устроили такое шоу, что комментатор Константин Генич буквально кричал от восторга.
Моуринью после этого мяча даже проскользил на коленях по траве стадиона. Выглядело это эффектно. В концовке «Барса», конечно, пыталась отыграться, но тщетно. Итог 2:1 в пользу королевского клуба.
26 октября вечером некоторые участники матча приедут в Лондон, где состоится вручение «Золотого мяча» — главной индивидуальной награды в футболе. Инсайдеры уверяют, что её получит игрок «Барселоны» — юный Ламин Ямаль, который в этом Классико себя не проявил.