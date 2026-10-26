«“Реал” превратился в команду, которая может все»

«Нас воспринимают как уже сформировавшуюся команду, но мы еще очень далеки от этого. Мы работаем всего три месяца. На предсезонку игроки прибывали постепенно. Так что мы еще далеки от того, чтобы быть готовым продуктом. Мы находимся на том этапе, когда тренер срабатывается с футболистами, анализирует ситуацию и определяет дальнейший путь. Сравнивать нас с командой, которая играет вместе уже много лет, ну, это просто несправедливо».