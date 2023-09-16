Украина ждет получения танков Abrams от США в ближайшее время

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина получит от США более десяти танков Abrams. По его словам, их поставят в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Касаемо поставок самых тяжелых танков, которые весят 80 тонн, в ближайшее время они поступят в страну, и партнеры наши из США не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну»,— сказал господин Данилов «Украинскому радио» (цитата по «РИА Новости»).

Президент США Джо Байден в январе объявил об отправке Украине танков Abrams. В мае их доставили в Германию. В том же месяце украинских военных начали обучать управлять ими, а в августе они закончили обучение. Politico сообщало, что США планируют отправить танки на Украину в сентябре.

Лаура Кеффер