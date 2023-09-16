Посол Антонов: США не снимают санкционные ограничения по зерновой сделке

Власти США не снимают санкционные барьеры и ограничения против РФ для возобновления действия зерновой сделки, заявил российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. По словам дипломата, для возвращения РФ к исполнению черноморской зерновой инициативы Западу необходимо всего лишь выполнить условия Москвы.

«Американские чиновники, занимаясь мифотворчеством, в очередной раз перекладывают с больной головы на здоровую. Россия неоднократно, в первую очередь на высшем уровне, подчеркивала, что дверь для восстановления работы черноморской инициативы остается открытой. Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей»,— приводит слова господина Антонова официальный Telegram-канал российского посольства в США.

Россия с 18 июля нынешнего года вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

После встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября Владимир Путин сказал, что РФ готова вернуться к сделке после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. Генсек ООН Антониу Гутерриш направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с предложениями о возобновлении сделки. Тот в ответ резко раскритиковал инициативу ООН.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «"Двадцатка" поищет рациональное зерно».

Александр Кислов