Гендиректор «Роскосмоса»: «Луна-25» разбилась из-за неисправности акселерометров

Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что российская лунная станция «Луна-25» разбилась из-за того, что акселерометры не включились и не передали информацию, необходимую для выключения двигателя, передает «РИА Новости».

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра, это тот прибор, который показывает данные об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас»,— сказал господин Борисов на пресс-конференции.

Гендиректор отметил, что сейчас существует 16 версий аварии, 11 из которых специалисты уже проверили. Глава «Роскосмоса» заявил, что работу по выяснению причин аварии планируется завершить в конце сентября. По словам господина Борисова, первые слова поддержки после крушения «Луны-25» он получил от директора NASA Билла Нельсона.

«Луну-25» запустили 11 августа, это был первый запуск российской лунной станции почти за 50 лет. 20 августа «Роскосмос» сообщил, что связь с «Луной-25» потеряна. По предварительным данным, она перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью Луны. Миссию планируют повторить в 2026 году.

Эрдни Кагалтынов