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С Восточного запущена ракета с российской лунной станцией «Луна-25»

С космодрома Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первой за почти 50 лет российской лунной станцией «Луна-25». Перелет должен занять от четырех с половиной до пяти с половиной суток.

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Через час «Луна-25» должна отделиться от разгонного блока «Фрегат». Предполагается, что станция проведет на орбите от трех до семи суток, готовясь к мягкой посадке. Местом приземления был выбран район в южной полярной области Луны к северу от кратера Богуславский. После посадки «Луна-25» должна займется проведением научных исследований, срок ее работы рассчитан на год

Станция «Луна-25» состоит из двух основных частей: нижняя — посадочная платформа, верхняя — негерметичный приборный контейнер. На ее борту находится около 31 кг различного научного оборудования, предназначенного для изучения лунного реголита и экзосферы. В частности, на станции есть лунный манипулятор, способный раскопать грунт и взять его образцы.

Это первая экспедиция на лунный полюс, все советские лунные станции садились в экваториальной зоне. Предыдущая миссия «Луна-24» была отправлена в 1976 году и доставила на землю 170 г лунного грунта.

Российская программа исследования Луны

Российская программа исследования Луны

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Лаура Кеффер

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