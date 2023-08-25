Борисов призвал не делать из крушения «Луны-25» трагедию и работать дальше

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов провел совещание в НПО «Лавочкина» — головном разработчике автоматической межпланетной станции «Луна-25». Как сообщила пресс-служба Роскосмоса, господин Борисов обсудил с сотрудниками предприятия причины «незавершенной миссии» «Луна-25» и перспективы развития российской лунной программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Борисов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По словам господина Борисова, факт того, что станция «Луны-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли, «не ставит на стоп» перспективы российского освоения Луны. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении»,— сказал он.

Гендиректор «Роскосмоса» подчеркнул, что российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта». По его словам, одним из вариантов продолжения программы может стать возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-м или 2026 году.

11 августа Россия впервые почти за 50 лет предприняла попытку прилунения станции. Станция «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный в Амурской области. Она должна была совершить посадку в Южной полярной области Луны 21 августа. Однако 20 августа госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что «Луна-25» столкнулась с поверхностью спутника Земли. По словам Юрия Бориса, крушение станции произошло, после того как двигатель не отключился штатно и проработал 127 секунд вместо 84.

Милена Костерева