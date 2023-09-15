Ставка взяла высоту

Центробанк поднял ключевую ставку третий раз подряд. Всего за месяц она выросла на 450 базисных пунктов, до 13%. Несмотря на то, что аналитики не исключали сохранения показателя на прежнем уровне, Банк России не только увеличил его на процентный пункт, но и вновь дал жесткий сигнал на этот и следующий годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Это значит, что, в отличие от 2014-го и 2022-го, период высоких ставок будет продолжительным, предупредила глава регулятора Эльвира Набиуллина: «Учитывая фактическое ускорение темпов роста цен, мы увеличили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%. ВВП во втором квартале вырос на 4,9%. Мы ожидаем, что во втором полугодии темпы роста будут более умеренными. Ситуация на рынке труда по-прежнему напряженная.

На финансовом рынке началась подстройка к ужесточению денежно-кредитной политики, но пока она недостаточно отразилась в ценовых условиях и практически не повлияла на динамику кредита.

Помимо временных лагов, есть факторы, которые ослабляют эффект от наших решений. Наличие масштабных льготных программ — прежде всего по ипотеке — поддерживает высокие темпы кредитования. Чтобы повышение ставки сработало в нужном масштабе, требуется повышать ее сильнее, чем если бы таких программ не было.

Еще один фактор, который может стоять за высокой кредитной активностью, связан с ожиданиями рынка. Некоторые участники рассчитывают на повторение сценариев 2014 и 2022 годов, когда мы достаточно быстро перешли к смягчению денежно-кредитной политики. Но текущий цикл отличается от предыдущих.

Мы повысили ключевую ставку из-за реализации инфляционных рисков и будем удерживать ее на высоких уровнях довольно продолжительное время, до тех пор, пока не убедимся в устойчивом характере замедления инфляции».

Рубль на решение ЦБ повысить ключевую ставку практически не отреагировал. 15 сентября российская валюта торгуется в диапазоне 96-97 за доллар. В прошлый раз, когда американская валюта приближалась к 100 руб., ЦБ пришлось собирать внеочередное заседание. На днях помощник президента Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден, так как осенью в страну придет больше иностранной валюты от более дорогой нефти.

Впрочем, ключевая ставка лишь косвенно влияет на курс. В первую очередь ЦБ пошел на такой шаг из-за ускорения инфляции, говорит главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов: «В ситуации, которая сложилась, могли быть разные варианты — просто ЦБ оценивает существующие риски гораздо более консервативно, например, чем это кажется нам.

Безусловно, это значительное повышение ставки. Инфляция ускоряется несколько месяцев подряд — на это регулятор не мог не отреагировать. К тому же он не мог остаться в стороне в ситуации ослабления рубля. Есть определенная активизация кредитования, также растет потребительский спрос. Центробанку кажется целесообразным повысить привлекательность депозитов для населения, немножко сбить кредитную активность.

Но надо помнить, что в инфляции все-таки много немонетарных моментов. Там, условно говоря, сидит курс, какие-то логистические издержки, затраты компаний. На это ставкой не повлияешь. Они сложились из-за специфического непростого фона. Поэтому ЦБ скомпенсирует этот момент с помощью более активного влияния именно на сторону спроса.

Что касается рубля, предполагается, что в конце года он может укрепиться и до 85. Мы все ждем, когда поступит валютная выручка от нефти. Наверное, где-то в сентябре, в октябре. Гейм-чейнджером, скажем так, будет именно экспортная выручка, а не какие-то другие решения. Ну если только власти не решат ввести capital control, но это маловероятно».

Эльвира Набиуллина отметила, что влиять на потоки капитала и на курс рубля нужно экономическими мерами, а не административными. По мнению главы ЦБ, валютный контроль может быть эффективным только на короткий срок. Вероятно, регулятору удастся справиться с растущей инфляцией, но период высоких ставок неизбежно сократит экономическую активность бизнеса, говорит эксперт объединения экономистов «Новый курс» Даниил Григорьев:

«Как-то сократится кредитование. Притом что, как показывает опыт, обычно к относительно небольшим повышениям ставки более чувствительны как раз субъекты малого предпринимательства. На физлиц это влияет не так сильно, учитывая, что значительное количество выданных кредитов все же связано с льготными ипотечными программами. По крайней мере, раньше, если судить по историческим данным, острее всего это ощущали субъекты малого и среднего предпринимательства.

Изменение ставки слабо сказывалось на курсе, причем с задержкой в несколько кварталов, поэтому здесь какие-то однозначные прогнозы давать едва ли можно. Говоря о влиянии на инфляцию таким образом, если мы считаем, что это исключительно следствие превышения спроса и превышения роста экономики над потенциальным ростом, инфляцию действительно можно сократить, тем более если ставку поднять не слегка, а очень сильно. Тогда вы поборетесь с ней успешно, но ценой, как правило, роста безработицы и сокращения экономического роста.

Но если мы будем исходить из того, что причиной инфляции во многом является фискальная политика, то есть изменения нефтяных демпферов, экспортных пошлин на зерно, автомобили, перенос курса в цены, повышение ставки не сильно поможет, тем более долгосрочно. Она просто охлаждает экономическую активность и таким образом пытается добиться понижения инфляции, но это работает, если увеличение прямо очень значительное».

По прогнозу ЦБ, до конца года средняя ключевая ставка составит 13-13,6%, а в 2024-м — 11,5-12,5%.

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Даниил Бабкин, Сабина Адлейба