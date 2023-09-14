Рубль ищет справедливую стоимость

Центробанк с 14 сентября наращивает продажу валюты. До 22 сентября ежедневно на рынок будут поступать юани примерно на 20 млрд руб. — в 10 раз больше, чем ЦБ продавал раньше. На этом фоне российская валюта может значительно укрепиться, отмечают собеседники “Ъ FM”. Глава Сбербанка Герман Греф, например, назвал справедливым для доллара диапазон 80-85 руб. Насколько это достижимый показатель? И ждать ли стабилизации? Разбирался Иван Хорушевский.

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На Восточном экономическом форуме чиновники много говорили о перспективах укрепления национальной валюты. Но стоило конгрессу завершиться, доллар вернулся на привычную отметку в 95 руб.

Теперь вслед за вербальными власти опробуют на рынке еще и валютные интервенции. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк считает этот шаг самой мощной поддержкой российской валюты за последний месяц:

«Через цепочку арбитражных операций рубль будет стабилизироваться ко всем валютным парам. Важно будет и начало налогового периода в 20-х числах.

Экспортеры заранее начнут продавать валюту, тем самым рубль может укрепиться, достигнув значений 92,5 руб. за доллар».

Примерно такие значения, по мнению Минэкономразвития, должны сохраняться на рынке еще два года. Ведомство опубликовало новый макропрогноз, в котором предполагает, что средний курс доллара не опустится ниже 90 руб. до конца 2024 года. Это новая реальность.

Однако Герман Греф заявил, что справедливая стоимость американской валюты как минимум на 5 руб. меньше. Он даже посоветовал не хранить сбережения в долларах и евро, поскольку фундаментально они якобы должны быть гораздо слабее. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг выбрал, чей прогноз ему ближе:

«Если опираться на изменение оценок профицита счета текущих операций, то он действительно не такой большой. То есть он расширяется, но в пределах, грубо говоря, 10%. Это вполне может говорить о том, что от текущих уровней курс никуда двинуться не может».

Помимо курса рубля Минэкономразвития спрогнозировало и показатели ВВП. Предполагается, что к концу 2023 года экономика должна вырасти почти на 3%, хотя еще в апреле ведомство рассчитывало увидеть в лучшем случае 1% роста. Инфляцию министерство ожидает на уровне 7,5%. Этот прогноз пессимистичнее, чем у ЦБ. На основе этих расчетов Минфин должен сверстать бюджет. Экономист, автор Telegram-канала MMI Евгений Суворов предположил, как он может выглядеть:

«Мы видим несколько странные цифры по экспорту, их увеличение обусловливает то, что ВВП в этом году будет порядка 2,8%, хотя рынок на самом деле столько не видит. Наш прогноз — 1,5% на 2023 год. В прогнозе Минэкономики не указано никакого влияния высоких стоимостей заимствования на рост ВВП России, хотя это совершенно неправильно.

Ужесточение кредитной политики, естественно, должно притормозить экономику.

Странности имеют, в общем-то, скорее всего, одну цель: правительству нужно вновь нарастить бюджетные расходы, как это было в конце 2022 года и начале этого. Ситуация, наверное, повторится».

Именно возросшие расходы бюджета Центробанк и называл одной из главных причин девальвации рубля. Так что, если прогнозы собеседников “Ъ FM”, окажутся правдивыми, действия властей вряд ли поддержат национальную валюту. И тогда либо она начнет слабеть, либо регулятор еще сильнее поднимет ставку. А он и так пересмотрел прогноз на ближайшие годы, анонсировав более жесткую денежно-кредитную политику.

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