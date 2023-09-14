Ставка любит тишину

В начале недели на ВЭФ руководители двух крупнейших банков РФ заявили, что не ожидают повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ в пятницу. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что регулитор научился работать с инфляционными всплесками и долго период высокой ключевой ставки не продлится. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что меры, которые ЦБ принял, и риторика, показавшая, что регулятор настроен действовать серьезно, заставляют спекулянтов действовать аккуратнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Очевидно, что банки не заинтересованы в росте ключевой ставки. По словам Андрея Костина, ее повышение «имеет не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства». В частности, это отразится на темпах кредитования, и «если власти хотят, чтобы мы больше кредитовали, то ставку надо аккуратно повышать», отметил топ-менеджер.

Тот факт, что слова банкиров произносились не как формальность, а реально отражают их взгляд на рынок и его перспективы, подтверждает динамика ставок по депозитам. Так, по данным ЦБ, два месяца назад средняя максимальная ставка крупнейших банков была по вкладам на срок более года — 8,8% годовых. На срок до трех месяцев она составляла 6,1%, на три-шесть месяцев — 7,2%. Т. е. банки были полны ожиданий, что рост ключевой ставки продолжится и не стеснялись повышать ставки по самым длинным депозитам (см. “Ъ” от 27 июля).

В первую декаду сентября, по данным ЦБ, ситуация поменялась. Ставки по вкладам на три-шесть месяцев выросли на 3 п. п., до 10,2% годовых. Тем же темпом поднялись ставки по депозитам до трех месяцев — на 2,95 п. п., до 9,1% годовых. В то же время вклады свыше одного года прибавили всего 0,8 п. п., до 9,6% годовых. Т. е. самые высокие ставки оказались по депозитам от трех месяцев до полугода — именно этот срок называл Герман Греф как период, в течение которого станет понятно, куда движется рынок.

Впрочем, и оговорка господина Костина о риторике ЦБ, и осторожности спекулянтов тоже стоят внимания. Резкий подъем ключевой ставки на внеплановом заседании совета директоров ЦБ 15 августа был связан с серьезным ослаблением рубля. На прошлой неделе Банк России дал понять, что может продолжить повышать ключевую ставку, и на торгах с 7 до 12 сентября курс доллара опустился с 98,2 руб./$ до 94,7 руб./$. В среду он вернулся к 96 руб./$, и, как считают некоторые аналитики, свою лепту в ослабление рубля внесли заявления глав крупнейших банков.

Если ослабление рубля продолжится до заседания совета директоров Банка России, то вероятность повышения ключевой ставки серьезно вырастет, чего ни Сбербанк, ни ВТБ не только не ждут, но и не хотят. Тишину любят не только деньги, но и ставка.