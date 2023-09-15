СМИ сообщили о назначении Нерадько в «Норникель», в компании это не подтвердили

Источник, близкий к Минтрансу, заявил, что Александр Нерадько переходит на должность вице-премьера «Норникеля». Об этом сообщили ТАСС и «Известия». «РИА Новости» связались с представителем «Норникеля», информацию о новом назначении там не подтвердили.

«Обсуждались две возможные компании, куда он может перейти,— "Аэродинамика" и "Норникель", решил: "Норникель"»,— приводит цитату ТАСС.

«Мы такой информацией не располагаем и подтвердить ее не можем»,— сообщил «РИА Новостям» представитель компании.

Сегодня, 15 сентября, премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). На этот пост назначен замглавы Дмитрий Ядров. Господин Нерадько занимал этот пост с 2009 года.

Чем известен Александр Нерадько, читайте в материале «Ъ».

Александра Горошилова