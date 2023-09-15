Чем известен уволенный с поста главы Росавиации Александр Нерадько

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Чем он известен — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Родился 4 апреля 1961 года в Москве. Окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (сейчас МГТУ ГА) в 1984 году. С 1985 года работал на инженерных и руководящих должностях во Внуковском производственном объединении гражданской авиации, Госавианадзоре, Межгосударственном авиационном комитете, а также в федеральных органах гражданской авиации.

С 1997 года — начальник управления госнадзора за безопасностью полетов Федеральной авиационной службы РФ (затем — Федеральной службы воздушного транспорта РФ). В 2000–2004 годах — глава Государственной службы гражданской авиации РФ, первый замминистра транспорта. В 2004–2005 годах — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В 2005–2009 годах возглавлял Федеральную аэронавигационную службу.

В 2009 году был назначен главой Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Через год провел преобразования агентства, изменив организационную структуру и уволив часть заместителей.

В 2017 году после коллапса авиакомпании «ВИМ-Авиа» Генпрокуратура РФ предложила главе Минтранса рассмотреть вопрос о соответствии Александра Нерадько занимаемой должности. Представления об его отставке в связи с нарушениями воздушного законодательства неоднократно поступали из Минтранспорта.

В марте 2020 года стал первым замминистра транспорта, сохранив должность руководителя Росавиации, но уже через год, в январе 2021 года, был освобожден от нового поста.

В мае 2022 года министр транспорта Виталий Савельев предложил Александру Нерадько покинуть пост главы Росавиации после критики со стороны премьер-министра Михаила Мишустина.

В феврале 2023 года на торжественном вечере по случаю 100-летия гражданской авиации России был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.