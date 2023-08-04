Володин: депутаты Госдумы договорились пересесть на отечественные авто осенью

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководители фракций поддерживают позицию президента и готовы пересесть на отечественные автомобили с сентября. По его словам, депутаты Госдумы намерены использовать автомобили марок «Москвич», Lada и Aurus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Начинать надо с себя. Мы обсудили с руководителями фракций Государственной думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки. Все поддерживают такое решение. Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", Lada, Aurus. В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его»,— сказал господин Володин журналистам (цитата по сайту Госдумы).

Вячеслав Володин обратил внимание, что сам уже пользуется автомобилем отечественного производства марки Aurus, а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3». «Хорошая машина. Вместительная, экономичная и надежная»,— отметил он.

«Решение нашего президента поддерживаем. Отечественному автопрому необходима помощь и поддержка государства. Опираясь на нее, российские компании смогут быстрее запустить и наладить выпуск различных отечественных марок автомобилей. Такой подход правильный»,— заключил председатель Госдумы.

3 августа президент России Владимир Путин на встрече с руководством предприятий обрабатывающей промышленности заявил, что все чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. По его мнению, это позволит улучшить развитие не только автомобилей отечественных брендов, но и другой отечественной продукции.

Подробнее о встрече — в публикации «Ъ» «В "Жигулях" мы давно не сидели».

Милена Костерева