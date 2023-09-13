Sky News: Украина использовала Storm Shadow для ракетного удара по Севастополю

Вооруженные силы Украины использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по Севастополю в ночь на сегодня, 13 сентября, сообщает Sky News со ссылкой на западные и украинские источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Собеседники телеканала утверждают, что это была атака на штаб Черноморского флота. Минобороны РФ сообщало, что ракетному удару подвергся Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, были повреждены два российских корабля, находящиеся на ремонте. По информации Sky News, в результате ударов были повреждены подводная лодка и военный корабль.

В заявлении Минобороны говорится, что Украина нанесла удар десятью ракетами по заводу и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Утверждается, что силами ПВО были сбиты семь крылатых ракет, все катера были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Cевастополь подвергся атаке около 3:18. Из 24 пострадавших 4 находятся в состоянии средней степени тяжести. В результате атаки загорелась южная площадка Севастопольского морского завода, повреждены восемь жилых домов. Командующий ВВС Украины Николай Олещук в Telegram поблагодарил украинских военных за «хорошую работу», добавив, что российские силы в Крыму «штормит» после «ночного хлопка в Севастополе».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов