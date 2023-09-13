Минобороны сообщило о 10 ракетных ударах ВСУ по морскому заводу в Севастополе

Министерство обороны РФ сообщило, что минувшей ночью вооруженные силы Украины нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате атаки пострадали 24 человека.

Согласно пресс-релизу ведомства, силами ПВО были сбиты семь крылатых ракет, все катера были уничтожены патрульным кораблем «Василий Быков». «В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте»,— сообщило Минобороны.

По словам Михаила Развожаева, Cевастополь подвергся атаке около 3:18. Из 24 пострадавших четверо находятся в состоянии средней степени тяжести. В результате атаки загорелась южная площадка Севастопольского морского завода. Пожару присвоен 4 класс.

Лусине Баласян