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Коммерсантъ FM
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Севастополь подвергся ракетной атаке

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что, по предварительным данным, примерно в 03:18 на город была совершена ракетная атака с украинской стороны. Сработала система противовоздушной обороны. В результате атаки в районе Килен-балки произошло возгорание «не на гражданском объекте». О пострадавших не сообщается.

«На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс. Прошу сохранять спокойствие. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове»,— написал господин Развожаев в Telegram-канале.

Килен-балка находится в Нахимовском районе Севастополя. Поблизости расположена бухта и 13 судоремонтный завод Черноморского флота.

Лусине Баласян

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