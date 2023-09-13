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Коммерсантъ FM
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Украина намекнула на удары по Севастополю западными ракетами

Командующий ВВС Украины Николай Олещук в Telegram поблагодарил украинских военных за «хорошую работу», намекнув, что для удара по Севастополю были использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow. По данным Минобороны РФ, в ночь на сегодня, 13 сентября, украинские военные нанесли десять ракетных ударов по Севастополю. Семь ракет были сбиты.

Прямо класс использованных ракет не назывался. Но Николай Олещук заявил, что российские силы в Крыму «штормит» после «ночного хлопка в Севастополе». Также он пообещал новые удары.

Минобороны России сообщало, что удары были нанесены по Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе. В результате загорелась его южная площадка, пострадали 24 человека. Также в результате попадания крылатых ракет получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер

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