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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

Постпред России предупредил о военном ответе на учения НАТО у границ

Полянский: Россия вынуждена готовить военный ответ на учения НАТО у границ
Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на учения НАТО по отработке применения ядерного оружия, которые проводятся у российских границ. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на закрытом заседании Постоянного совета организации.
Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский

Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский

ООН

Учения Steadfast Noon проходят с участием военнослужащих 17 стран НАТО и включают отработку авиацией ядерных миссий. По словам господина Полянского, такие маневры носят провокационный характер. Он пояснил, что на это ответило бы «любое уважающее себя государство».
Дипломат также поинтересовался, понимают ли в Европе, что подобные действия могут довести «до прямого ядерного конфликта на континенте», передает ТАСС.
НАТО
Европа