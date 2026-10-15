Постпред России предупредил о военном ответе на учения НАТО у границ
Полянский: Россия вынуждена готовить военный ответ на учения НАТО у границ
Россия вынуждена готовить адекватный военный ответ на учения НАТО по отработке применения ядерного оружия, которые проводятся у российских границ. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на закрытом заседании Постоянного совета организации.
Учения Steadfast Noon проходят с участием военнослужащих 17 стран НАТО и включают отработку авиацией ядерных миссий. По словам господина Полянского, такие маневры носят провокационный характер. Он пояснил, что на это ответило бы «любое уважающее себя государство».
Дипломат также поинтересовался, понимают ли в Европе, что подобные действия могут довести «до прямого ядерного конфликта на континенте», передает ТАСС.