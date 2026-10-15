Под Фридрихом Мерцем зашаталось правительство
Раскол в правящей коалиции ФРГ углубляется
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отправился на саммит ЕС в Брюссель, а в это время его правительство переживает последствия очередного кризиса. Неожиданная отставка министра труда и одновременно сопредседателя социал-демократов Бербель Бас привела к ожесточенным спорам внутри коалиции и дала старт борьбе за власть во входящей в нее в качестве младшего партнера партии. И хотя образовавшуюся вакансию в правительстве быстро заполнили, последствия потери ключевого человека в кабинете министров и СДПГ правительству еще аукнутся.
О возможном распаде правительства ФРГ говорят уже давно. С тех пор как правая «Альтернатива для Германии» показала высокие результаты на местных выборах сразу в двух восточных землях, а христианские демократы Фридриха Мерца, наоборот, потерпели фиаско, переформатирование действующей власти стало лишь вопросом времени. Обсуждаются разные варианты: смена канцлера, создание правительства меньшинства без социал-демократов или проведение новых выборов, чего немецкая верхушка старательно пытается избежать: текущие рейтинги правых слишком высоки, чтобы давать им возможность закрепиться на федеральном уровне.
Понедельник, 12 октября, приблизил худшие опасения ХДС: пока партия во главе с Мерцем решала, как поднимать свои рейтинги за счет ребрендинга и каким способом заставить социал-демократов пойти на уступки и согласовать предложенные канцлером реформы, последние перевернули шахматную доску.
Сопредседатель СДПГ и по совместительству министр труда Бербель Бас неожиданно объявила о своем уходе с обоих постов. Это вызвало переполох в обеих частях правящей коалиции.
Причину ее поступка, как и его последствия во властных коридорах Берлина и в немецких СМИ обсуждали несколько дней. Причина оказалась глубоко личной: последние месяцы Бас ухаживала за своей умирающей от рака падчерицей, которая скончалась в конце сентября. По словам политика, переживания из-за утраты не позволяют ей полноценно исполнять свои обязанности. При этом в своем заявлении Бас подчеркнула, что ситуацию в один из самых тяжелых моментов ее жизни усугубили публичные нападки на нее со стороны партнеров по коалиции — христианских и социальных демократов.
Это заявление разожгло тлеющий конфликт между ХДС/ХСС и СДПГ. Социал-демократы обвиняли партнеров в неджентльменском поведении и бесчеловечности, те в ответ утверждали, что социал-демократы решили набрать политические очки на жизненных обстоятельствах своего ушедшего лидера. Немецкий таблоид Bild решил проанализировать, насколько обвинения в адрес ХДС/ХСС соответствуют действительности, и выявил примечательную тенденцию. Министр труда не скрывала от офиса канцлера, своих коллег в правительстве и однопартийцев, что происходит в ее жизни, и жесткие выпады ХДС/ХСС раз за разом совпадали с самыми тяжелыми для нее моментами. Политики из блока прицельно атаковали министра труда даже в день смерти ее падчерицы и в день ее похорон.
Когда вице-канцлер и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль выдвинул претензии Мерцу, тот лишь указал, что не может контролировать поведение однопартийцев, и предложил социал-демократам уделить Бас «христианское внимание». В итоге сторонам так и не удалось сгладить ситуацию и каждый остался при своем мнении. Позиция блока ХДС/ХСС отчасти ясна: канцлер из последних сил пытается спасти свое положение и провести обещанные реформы, главные из которых находятся в ведении Министерства труда. В их пробуксовке Мерц и его соратники обвиняют лично Бас. Однако между двумя партнерами по коалиции существовало негласное соглашение: СДПГ на месяц отказалась от критики министра экономики Катерины Райхе, когда та легла на операцию, а затем проходила послеоперационное восстановление, и ожидала того же от ХДС/ХСС в отношении Бас.
В итоге 13 октября новым главой Министерства труда стал Александр Швайцер, 53-летний выходец из правительства земли Рейнланд-Пфальц, где он служил на аналогичной должности.
Мерц уже поставил перед ним жесткую задачу: через две недели представить новый проект пенсионной реформы. Реалистичность такой задачи крайне сомнительна: то, о чем правительство не может договориться почти полгода, вряд ли будет решено за две недели. А главное, не ясно, какая судьба ждет самих социал-демократов.
Бербель Бас во многом была лидером левого крыла партии и более популярным политиком, чем сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Уровень поддержки последнего среди социал-демократов выглядел крайне сомнительно уже в июне 2025 года, когда Бас получила 95% голосов на выборах сопредседателей, а Клингбайль — скромные 63%. Оставшись без опоры, последний рискует утянуть партию в долгосрочный кризис власти.
Но все эти неурядицы в рядах партнера по коалиции, кажется, мало волнуют Мерца. 15–16 октября ему предстоит совсем другая битва, и на этот раз в Брюсселе. Совет ЕС будет пытаться согласовать свой бюджет, размер которого канцлер хочет резко сократить. Хватит ли у него политического веса — вопрос открытый, так как в других столицах понимают: немецкому лидеру катастрофически не хватает поддержки и внутри страны, и внутри правительства.