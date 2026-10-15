Под Фридрихом Мерцем зашаталось правительство

Когда вице-канцлер и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль выдвинул претензии Мерцу, тот лишь указал, что не может контролировать поведение однопартийцев, и предложил социал-демократам уделить Бас «христианское внимание». В итоге сторонам так и не удалось сгладить ситуацию и каждый остался при своем мнении. Позиция блока ХДС/ХСС отчасти ясна: канцлер из последних сил пытается спасти свое положение и провести обещанные реформы, главные из которых находятся в ведении Министерства труда. В их пробуксовке Мерц и его соратники обвиняют лично Бас. Однако между двумя партнерами по коалиции существовало негласное соглашение: СДПГ на месяц отказалась от критики министра экономики Катерины Райхе, когда та легла на операцию, а затем проходила послеоперационное восстановление, и ожидала того же от ХДС/ХСС в отношении Бас.