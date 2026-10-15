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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Финансы

Курс доллара. Прогноз на 15—16 октября

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Договоренности президентов США и России по поставке дизельного топлива на американский рынок позитивно сказались на курсе рубля. С понедельника по среду внебиржевой курс доллара снизился до 83,6 руб./$, потеряв с начала недели 1,5 руб. Дизельная сделка улучшила внешнеполитические ожидания участников рынка, а также приведет к притоку дополнительной валюты на внутренний рынок от реализации топлива. Дополнительную поддержку рублю оказывают ожидания резкого роста предложения экспортной выручки из-за скачка цен на нефть, произошедшего в августе—сентябре.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
«БКС Мир инвестиций» 83.00-85.00
Банк Русский Стандарт 84.00-86.00
УК Первая 84.00-86.00
Банк Зенит 86.00
ПСБ 83.00-88.00
Газпромбанк 83.80-85.10
Консенсус-прогноз * 84.99

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
УК Первая
«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель аналитического управления

Без подпитки позитивное движение рубля может быстро выдохнуться

Рубль успешно противостоит увеличению внутреннего спроса на валюту в рамках бюджетного правила. Основными драйверами роста национальной валюты остаются высокие цены на нефть и признаки улучшения геополитических условий. Среди факторов давления стоит выделить глобальное укрепление доллара благодаря ожиданиям еще одного повышения ставки ФРС в текущем году и проблем с суверенным долгом ряда развитых стран. Без подпитки хорошими внешнеполитическими новостями позитивное движение рубля может быстро выдохнуться, поэтому доверие к текущему тренду пока невысоко.

Наталья Ващелюк

Наталья Ващелюк,
старший аналитик

До конца недели валютный курс может формироваться в диапазоне 83–85 руб./$

В начале недели рубль умеренно укрепился и стабилизировался вблизи 84 руб./$ и 12,53 руб./CNY в условиях улучшения геополитического контекста и приближающегося налогового периода. В ближайшие недели продажи валюты могут увеличиться для осуществления платежей в бюджет, а также из-за возможного улучшения восприятия внешних рисков. До конца недели валютный курс может формироваться в диапазоне 83–85 руб./$ и 12,4–12,7 руб./CNY при отсутствии существенных изменений во внешних и внутренних условиях.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

В октябре только под НДД будет платиться около 400 млрд руб.

Рубль закрепился ниже 84 руб./$ и пока не спешит укрепляться дальше. До единого дня налогов ровно две недели. У рубля еще есть время возобновить укрепление. Продолжаем ждать курс в диапазоне 80–83 руб./$ к концу месяца. Конечное значение будет зависеть от интенсивности продажи валюты под налоги. В октябре только под НДД будет платиться около 400 млрд руб. До конца текущей недели ориентир прежний — 83–85 руб./$.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Общей неопределенности добавляет рост проинфляционных рисков

В центре внимания для рубля по-прежнему остается геополитика и экспортно-импортный баланс. Между тем отдельного оптимизма российскому рынку может добавить риторика президента США, которая дает сигналы на перспективу снижения градуса санкционного давления в рамках «дизельной сделки». Общей неопределенности при этом добавляет рост проинфляционных рисков, отраженный в данных по инфляции и повышенных инфляционных ожиданиях. При этом не на стороне доллара в моменте оказалась риторика правления ФРС, которое дало надежды на то, что в 2027 году ставку больше не будут повышать, ограничившись этой мерой только в текущем году. В фокусе мировых рынков — данные по потребительской инфляции в США за сентябрь, способные скорректировать дальнейшие шаги Федрезерва, а также глобально поднять спрос на американский доллар.

Валютные прогнозы
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