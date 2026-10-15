Курс доллара. Прогноз на 15—16 октября

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Без подпитки позитивное движение рубля может быстро выдохнуться Рубль успешно противостоит увеличению внутреннего спроса на валюту в рамках бюджетного правила. Основными драйверами роста национальной валюты остаются высокие цены на нефть и признаки улучшения геополитических условий. Среди факторов давления стоит выделить глобальное укрепление доллара благодаря ожиданиям еще одного повышения ставки ФРС в текущем году и проблем с суверенным долгом ряда развитых стран. Без подпитки хорошими внешнеполитическими новостями позитивное движение рубля может быстро выдохнуться, поэтому доверие к текущему тренду пока невысоко.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик До конца недели валютный курс может формироваться в диапазоне 83–85 руб./$ В начале недели рубль умеренно укрепился и стабилизировался вблизи 84 руб./$ и 12,53 руб./CNY в условиях улучшения геополитического контекста и приближающегося налогового периода. В ближайшие недели продажи валюты могут увеличиться для осуществления платежей в бюджет, а также из-за возможного улучшения восприятия внешних рисков. До конца недели валютный курс может формироваться в диапазоне 83–85 руб./$ и 12,4–12,7 руб./CNY при отсутствии существенных изменений во внешних и внутренних условиях.

Илья Федоров,

главный экономист В октябре только под НДД будет платиться около 400 млрд руб. Рубль закрепился ниже 84 руб./$ и пока не спешит укрепляться дальше. До единого дня налогов ровно две недели. У рубля еще есть время возобновить укрепление. Продолжаем ждать курс в диапазоне 80–83 руб./$ к концу месяца. Конечное значение будет зависеть от интенсивности продажи валюты под налоги. В октябре только под НДД будет платиться около 400 млрд руб. До конца текущей недели ориентир прежний — 83–85 руб./$.