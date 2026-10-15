Курс доллара. Прогноз на 15—16 октября
Договоренности президентов США и России по поставке дизельного топлива на американский рынок позитивно сказались на курсе рубля. С понедельника по среду внебиржевой курс доллара снизился до 83,6 руб./$, потеряв с начала недели 1,5 руб. Дизельная сделка улучшила внешнеполитические ожидания участников рынка, а также приведет к притоку дополнительной валюты на внутренний рынок от реализации топлива. Дополнительную поддержку рублю оказывают ожидания резкого роста предложения экспортной выручки из-за скачка цен на нефть, произошедшего в августе—сентябре.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|83.00-85.00
|Банк Русский Стандарт
|84.00-86.00
|УК Первая
|84.00-86.00
|Банк Зенит
|86.00
|ПСБ
|83.00-88.00
|Газпромбанк
|83.80-85.10
|Консенсус-прогноз *
|84.99
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Без подпитки позитивное движение рубля может быстро выдохнуться
Рубль успешно противостоит увеличению внутреннего спроса на валюту в рамках бюджетного правила. Основными драйверами роста национальной валюты остаются высокие цены на нефть и признаки улучшения геополитических условий. Среди факторов давления стоит выделить глобальное укрепление доллара благодаря ожиданиям еще одного повышения ставки ФРС в текущем году и проблем с суверенным долгом ряда развитых стран. Без подпитки хорошими внешнеполитическими новостями позитивное движение рубля может быстро выдохнуться, поэтому доверие к текущему тренду пока невысоко.
До конца недели валютный курс может формироваться в диапазоне 83–85 руб./$
В начале недели рубль умеренно укрепился и стабилизировался вблизи 84 руб./$ и 12,53 руб./CNY в условиях улучшения геополитического контекста и приближающегося налогового периода. В ближайшие недели продажи валюты могут увеличиться для осуществления платежей в бюджет, а также из-за возможного улучшения восприятия внешних рисков. До конца недели валютный курс может формироваться в диапазоне 83–85 руб./$ и 12,4–12,7 руб./CNY при отсутствии существенных изменений во внешних и внутренних условиях.
В октябре только под НДД будет платиться около 400 млрд руб.
Рубль закрепился ниже 84 руб./$ и пока не спешит укрепляться дальше. До единого дня налогов ровно две недели. У рубля еще есть время возобновить укрепление. Продолжаем ждать курс в диапазоне 80–83 руб./$ к концу месяца. Конечное значение будет зависеть от интенсивности продажи валюты под налоги. В октябре только под НДД будет платиться около 400 млрд руб. До конца текущей недели ориентир прежний — 83–85 руб./$.
Общей неопределенности добавляет рост проинфляционных рисков
В центре внимания для рубля по-прежнему остается геополитика и экспортно-импортный баланс. Между тем отдельного оптимизма российскому рынку может добавить риторика президента США, которая дает сигналы на перспективу снижения градуса санкционного давления в рамках «дизельной сделки». Общей неопределенности при этом добавляет рост проинфляционных рисков, отраженный в данных по инфляции и повышенных инфляционных ожиданиях. При этом не на стороне доллара в моменте оказалась риторика правления ФРС, которое дало надежды на то, что в 2027 году ставку больше не будут повышать, ограничившись этой мерой только в текущем году. В фокусе мировых рынков — данные по потребительской инфляции в США за сентябрь, способные скорректировать дальнейшие шаги Федрезерва, а также глобально поднять спрос на американский доллар.