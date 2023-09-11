Маск ответил на критику из-за отказа включить Starlink у Крыма

Американский бизнесмен Илон Маск не считает себя изменником из-за того, что не разрешил Украине использовать спутниковый интернет Starlink для ударов по Крыму. Он заявил, что как американский гражданин защищает интересы США, и напомнил, что Конгресс не объявлял войну России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

«Я гражданин США, и у меня есть только этот паспорт. Независимо от того, что происходит, я буду сражаться за Америку и умру здесь. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и изменник, так это те, кто меня так называет»,— написал Илон Маск в соцсети X (экс-Twitter). По его словам, он отклонил просьбу включить Starlink в районе Крыма, поскольку не хотел эскалации российско-украинского военного конфликта.

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. При этом, по его словам, «определенное время» эта сеть не работала в районе Крыма.

Как говорил Илон Маск ранее, Starlink в районе Крыма изначально не была активирована. По его словам, он действительно получил экстренный запрос со стороны правительства активировать Starlink вплоть до Севастополя, чтобы «потопить большую часть российского флота на якоре». Как рассказал бизнесмен, он отказался выполнить эту просьбу, чтобы SpaceX не была бы вовлечена в «крупный акт войны и эскалацию конфликта».

После февраля 2022 года SpaceX передала Украине не менее 24 тыс. станций Starlink. В феврале 2023 года SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».