Маск: систему Starlink рядом с Крымом не ограничивали, она не работала

Американский бизнесмен Илон Маск отрицает, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма. Он утверждает, что система не работала, но подтвердил, что ее просили включить.

Господин Маск заявил, что Starlink в этом регионе изначально не была активирована, и «SpaceX ничего не деактивировала». Он рассказал, что получил экстренный запрос со стороны правительства (предположительно, Украины) на активацию Starlink вплоть до Севастополя. Целью этого он назвал «потопить большую часть российского флота на якоре».

«Если бы я согласился на их запрос, то SpaceX оказалась бы вовлечена в крупный акт войны и эскалацию конфликта»,— написал он на своей странице в X.

Накануне CNN сообщил, что Илон Маск тайно поручил сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем Крыма в 2022 году, чтобы сорвать атаки украинских военных на российский военно-морской флот. Господин Маск опасался, что в случае успешной атаки Россия может применить ядерное оружие.

После ввода российских войск на Украину SpaceX предоставила Украине не менее 24 тыс. станций Starlink. В декабре 2022 года Киев сообщал, что должен получить еще 10 тыс. В феврале 2023-го SpaceX ограничила военным Украины доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

Лаура Кеффер