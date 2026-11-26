Славу своих машин на гоночных трассах братья утверждали сами. В двадцать седьмом Эрнест выиграл чемпионат Италии. Два года спустя Альфьери установил мировой рекорд скорости в 246 км/ч. А еще через год автомобиль выиграл престижную международную гонку в Триполи. Эта победа принесла Альфьери Мазерати титул Героя Италии, а его автомобилям — славу лучших на любых гонках.