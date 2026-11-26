«Отдыхает за рулем, а не в баре»
Павел Шинский — о том, как братья Мазерати разогнались до мировой славы
0:00
0:00
Шестеро братьев Мазерати из города Вогера были из тех парней, кто отдыхает за рулем, а не в баре. Старший, Карло, был инженером и тест-пилотом Fiat, средний — Альфьери, механиком и увлеченным гонщиком. Остальные тоже с детства трудились в гаражах.
В 1914-м они открыли в пригороде Болоньи мастерскую, где готовили машины к гонкам, и вскоре приобрели репутацию настоящих спецов. После Первой мировой отслуживший в армии Альфьери развернул дело по-настоящему: компания перешла к сборке собственных авто.
Славу своих машин на гоночных трассах братья утверждали сами. В двадцать седьмом Эрнест выиграл чемпионат Италии. Два года спустя Альфьери установил мировой рекорд скорости в 246 км/ч. А еще через год автомобиль выиграл престижную международную гонку в Триполи. Эта победа принесла Альфьери Мазерати титул Героя Италии, а его автомобилям — славу лучших на любых гонках.
Альфьери погиб на гонке в 44 года. Но имя его живет.