«Отправились в Музей космонавтики изучать советские спутники»
Анна Минакова — о том, как URWERK возвращается к истокам в новой модели
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С Мартином Фраем и Феликсом Баумгартнером, основателями URWERK, я познакомилась еще в начале нулевых. Тогда их марка была совсем молодой, а часы с необычным округлым корпусом и арочным указателем времени были ее визитной карточкой.
Помню, как ребята, приезжая в Москву, даже отправились в Музей космонавтики изучать советские спутники. Космическая тема вообще была одним из главных источников вдохновения URWERK. В частности, прообразом модели UR-102 стал первый искусственный спутник Земли, а ее четыре ушка напоминали антенны «Спутника-1».
Позже, в 2003 году, появились футуристические UR-103, с которых началась новая глава в истории марки. Но первые UR-101 и UR-102, представленные еще в 1997 году, остались настоящей классикой независимого часового искусства.
И вот почти 30 лет спустя URWERK возвращается к истокам, представляя UR-101 Green Mamba. Черный корпус с PVD-покрытием, ярко-зеленая шкала, фирменная система блуждающего часа и практически полное отсутствие лишних деталей.
Время здесь отображается весьма необычно: часовой указатель перемещается по полукруглой шкале, а минуты отсчитываются по его положению. За этим движением стоит механизм с двумя вращающимися сателлитами. Сам корпус диаметром 41 мм и толщиной 10,3 мм выполнен из стали с черным PVD-покрытием. Внутри автоматический калибр UR-1.01V с запасом хода 48 часов. Зеленые элементы индикации покрыты люминесцентным составом Super-LumiNova, так что в темноте часы выглядят особенно эффектно. Кстати, название Green Mamba отсылает именно к этому контрасту: почти невидимый черный корпус и яркая зелень, словно глаза змеи, появляющейся из темноты. Тираж всего 50 экземпляров, цена — 33 тыс. швейцарских франков.