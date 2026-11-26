Время здесь отображается весьма необычно: часовой указатель перемещается по полукруглой шкале, а минуты отсчитываются по его положению. За этим движением стоит механизм с двумя вращающимися сателлитами. Сам корпус диаметром 41 мм и толщиной 10,3 мм выполнен из стали с черным PVD-покрытием. Внутри автоматический калибр UR-1.01V с запасом хода 48 часов. Зеленые элементы индикации покрыты люминесцентным составом Super-LumiNova, так что в темноте часы выглядят особенно эффектно. Кстати, название Green Mamba отсылает именно к этому контрасту: почти невидимый черный корпус и яркая зелень, словно глаза змеи, появляющейся из темноты. Тираж всего 50 экземпляров, цена — 33 тыс. швейцарских франков.