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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 565-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 11 сентября

Над Белгородской областью сбиты два беспилотника. Глава ФТС назвал беспределом запрет на ввоз машин и смартфонов в ЕС. Магазины Decathlon должны открыться до конца года после продажи новому владельцу, заявил замглавы Минпромторга. Украинское военное руководство считает, что армия сможет начать применять истребители F-16 американского производства с февраля 2024 года, сообщили источники The Wall Street Journal. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:28. Курс евро опустился до 104 рублей на бирже. Доллар ниже 97 рублей.

9:23. Президент Бразилии заявил журналистам, что «не знает, задержит ли Путина бразильское правосудие», если тот приедет в страну. Президент Бразилии отметил, что это решает судебная власть, а не правительство.

9:10. НАТО планирует провести весной 2024 года в Германии, Польше и странах Балтии крупнейшие со времен холодной войны военные учения для отработки действий по «отражению» предполагаемого «российского нападения», сообщает FT.

8:46. Президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что нужно закрыть лазейки по выводу денег за границу. Помимо ограничения по переводу $1 млн в месяц, которое действует сейчас, он предлагает ввести лимит на перевод средств в рублях на уровне 100 млн руб.

8:46. Магазины Decathlon должны открыться до конца года после продажи новому владельцу, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

8:46. Украинское военное руководство считает, что армия сможет начать применять истребители F-16 американского производства с февраля 2024 года, сообщили источники The Wall Street Journal. В США, по данным газеты, более осторожны в оценках.

8:46. Запрет на въезд россиян в Евросоюз на личных автомобилях, а также со своими смартфонами и шампунями является «полным беспределом», заявил РБК врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Он считает это решение незаконным.

8:45. Анналена Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев. Это четвертая поездка главы МИД ФРГ в Украину после начала СВО.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 564-й

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