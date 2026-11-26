В ФНС указали на сложности применения поправок о санации бизнеса
Рамочный характер нескольких норм поправок к закону о банкротстве, вводящих реабилитационные механизмы для юрлиц-должников, может осложнить его применение. Такое мнение на организованном «Интерфаксом» форуме «Банкротства. Новые реалии» высказал замглавы ФНС РФ Константин Чекмышев.
Принятые в июле поправки предусматривают два вида добанкротной санации бизнеса: адресную (с одним или несколькими кредиторами) и комплексную (с участием неаффилированных с должником кредиторов, на которых приходится более 50% совокупных требований независимых кредиторов без учета налоговых обязательств). Последняя будет доступна компаниям с балансовой стоимостью активов свыше 1 млрд руб. и позволит распространить условия соглашения на несогласных кредиторов. Сейчас парламент рассматривает вопрос об ускорении вступления закона в силу — уже с 1 января 2027 года.
На конференции господин Чекмышев высоко оценил работу Минэкономразвития над реформой, однако отметил, что закон о санации стал результатом «больших компромиссов», из-за чего несколько его норм носит рамочный характер. По его словам, возможность договориться с кредиторами существовала и ранее, а главное новшество закона заключается в возможности преодолеть их несогласие через суд. На взгляд замглавы ФНС, важно соблюдать выработанный судебной практикой принцип «недопустимости излишнего дисконта»: необходимо учитывать, сколько кредиторы могли бы получить при ликвидации предприятия и сколько должник способен выплатить за период санации.
«Нужна, безусловно, расчетно выверенная финансово-экономическая модель того, что происходит с должником, которой можно доверять»,— подчеркнул замглавы ФНС. Господин Чекмышев обратил внимание, что на оценку такой модели и рассмотрение возражений кредиторов у суда будет всего месяц. Остается вопрос, как кредиторы, не располагающие полной информацией о деятельности должника, должны обосновывать свои возражения и потребуется ли здесь экспертиза. «Тяжелым процессом был закон, но еще более тяжелым процессом сейчас будет формирование практики»,— заключил он.