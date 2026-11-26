«Нужна, безусловно, расчетно выверенная финансово-экономическая модель того, что происходит с должником, которой можно доверять»,— подчеркнул замглавы ФНС. Господин Чекмышев обратил внимание, что на оценку такой модели и рассмотрение возражений кредиторов у суда будет всего месяц. Остается вопрос, как кредиторы, не располагающие полной информацией о деятельности должника, должны обосновывать свои возражения и потребуется ли здесь экспертиза. «Тяжелым процессом был закон, но еще более тяжелым процессом сейчас будет формирование практики»,— заключил он.