Под контролем приверженцев запрещенного в РФ движения АУЕ и его представителя вора в законе Рубена Косяна (Рубен Ивановский) оказалась сфера пассажирских автоперевозок региона. Бандиты, как паразиты, «прикрепились к транспортным артериям области», отметил господин Жугин. Прокурор сообщил, что ответчики были уверены, что создали свое государство в государстве, наделили себя правами по управлению жизнью населения, шантажировали предпринимателей, разрешали споры в колониях. Они даже «диктовали свои требования органам власти», и «Меню и Конькову (экс-губернаторы области Михаил Мень и Павел Коньков.— “Ъ”) приходилось считаться с их мнением».