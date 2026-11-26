Ивановский «общак» послужит России
Удовлетворен иск прокуратуры к участникам «Ивановских»
Как стало известно “Ъ”, половина из шестидесяти участников оргпреступного сообщества «Ивановские» вышла из него, присягнув на верность закону. Благодаря их показаниям оставшихся с понятиями бандитов суд по иску прокуратуры признал экстремистами, конфисковав активы, в том числе автовокзал в областном центре, оцениваемые в 7 млрд руб.
В Ивановском райсуде завершилось рассмотрение административного иска регионального прокурора Андрея Жугина о признании экстремистами 64 участников преступного сообщества «Ивановские». Перед вынесением решения в суде, проходившем в закрытом для СМИ режиме, выступил автор иска:
— Беспредел, бандитские разборки, грабежи, рейдерство — это не краткий пересказ криминальных сводок «лихих» 90-х — это Иваново XXI века!
По его словам, казалось, понятия «вор в законе», «положенец», «общак» ушли далеко в прошлое, но сотрудники прокуратуры и УФСБ России установили, что воровская идеология в регионе «живет и здравствует».
Под контролем приверженцев запрещенного в РФ движения АУЕ и его представителя вора в законе Рубена Косяна (Рубен Ивановский) оказалась сфера пассажирских автоперевозок региона. Бандиты, как паразиты, «прикрепились к транспортным артериям области», отметил господин Жугин. Прокурор сообщил, что ответчики были уверены, что создали свое государство в государстве, наделили себя правами по управлению жизнью населения, шантажировали предпринимателей, разрешали споры в колониях. Они даже «диктовали свои требования органам власти», и «Меню и Конькову (экс-губернаторы области Михаил Мень и Павел Коньков.— “Ъ”) приходилось считаться с их мнением».
В ходе рассмотрения дела, говорилось в суде, лидеры криминального мира, подражая добропорядочным и успешным предпринимателям, совсем позабыли про то, как начинали свой путь с избиения несогласных с их правилами, поджогов и шантажа.
Чтобы легализовать и приумножить преступный капитал, основатели объединения привлекли в свою деятельность бизнесменов, которые, как установлено в суде, «кидали» честных предпринимателей на деньги, стабильно и добровольно платили «дань», приумножали их активы.
Господин Жугин рассказал, что участники объединения десятилетиями держали в страхе население Ивановской области, а сами с семьями жили в охраняемых особняках, ездили на роскошных автомобилях и «не могли не знать, что роскошную жизнь им обеспечивает “общак”». Прокурор отметил, что подача иска способствовала выходу из ОПС лиц, которые «устали от бесконечных поборов и не побоялись сказать правду суду».
В ходе разбирательства было установлено, что один из ответчиков, Иван Подшивалов, по-прежнему собирает «конверты» в «общак», а Елена Кувыкова убеждает «друзей» скрывать имущество, принадлежащее экстремистскому объединению.
По данным “Ъ”, изначально прокуратура требовала признать экстремистами 64 человека во главе с Рубеном Ивановским, который сейчас проживает на Кипре. Однако к финальной части процесса осталось 35 ответчиков. Остальные публично раскаялись, порвали с криминальным прошлым и подробно рассказали, как формировались криминальные активы «Ивановских».
Выяснилось, например, что деньги в «общак» приносил буквально каждый автобусный маршрут. В зависимости от наполняемости и пассажирского потока в целом ежемесячно в теневую казну уходило более 1 млн руб.
За крышу платили бизнесмены, занимавшиеся торговлей, мелким производством и лесозаготовками.
Из сообщества вышли даже ответчики, находящиеся сейчас за границей. По данным “Ъ”, один из них прислал нотариально заверенные показания о способах наполнения «общака», а также других криминальных активах бывших сообщников.
Переоценку имущества, которое было арестовано судом, провела и прокуратура. В результате при сокращении числа ответчиков стоимость активов оставшихся выросла с 6 до 7 млрд руб.
Суд, удовлетворив требования надзора, признал участников ОПС экстремистами, запретив их деятельность в РФ. Их активы, в том числе 64 юрлица, контролировавших автоперевозки и лесозаготовку, 198 транспортных средств, 80 квартир и домов, 86 земельных участков и 71 нежилое помещение в Иваново, Москве и Подмосковье, были обращены в доход государства.