SpaceX ограничила использование Украиной интернета Starlink для управления дронами

Американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, сообщила президент компании Гвинн Шотвелл. По ее словам, SpaceX не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.

Как пояснила госпожа Шотвелл, Starlink никогда не предназначался для использования в качестве оружия. «Однако украинцы использовали его такими способами, которые были непреднамеренными и не были частью какого-либо соглашения»,— сказала она Reuters.

«Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали его в наступательных целях»,— добавила Гвинн Шотвелл. Она отказалась пояснить, как именно SpaceX ограничила управление военными дронами через Starlink.

SpaceX предоставила Украине около 24 тыс. станций Starlink после ввода войск России на Украине. В декабре в Украине сообщили, что получат еще 10 тыс. терминалов.

Осенью 2022 года SpaceX на фоне разногласий Илона Маска с украинскими властями по поводу предложенного им мирного плана заявляла, что может прекратить финансирование спутниковой сети. Компания также просила Пентагон финансировать спутники для Украины, но позже отозвала свой запрос.

Подробнее — в материале «Ъ» «Что-то не так с Илоном».

Олеся Павленко