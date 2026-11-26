Для разрешения конфликта ведется работа по следующим направлениям: послевоенная архитектура безопасности, гарантии безопасности, экономика обеих стран после завершения боевых действий, гуманитарные меры.

В основном обсуждаются два решения — своего рода заморозка, которая приведет к прекращению огня и миру, или отказ Украины от Донбасса.

Помощник российского президента Юрий Ушаков отлично работал, глава РФПИ Кирилл Дмитриев тоже работал великолепно, мы с ним друзья.

Для России вопрос вступления Украины в НАТО — красная линия. Вашингтон рассматривает возможность предоставления Киеву альтернативных гарантий безопасности со стороны других государств.

Конфликт на Украине превратился в прокси-войну, в которой Европа финансирует и вооружает украинские силы против России.

Владимир Путин на каждой встрече очень хорошо подготовлен, вдумчив, у него очень глубокое понимание вопросов. Людям может нравиться или не нравиться то, что он сделал, но он определенно гроссмейстер политики, историческая личность.

США рассчитывают создать каналы связи между Россией и Европой, которые невозможно было бы нарушить.