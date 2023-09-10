Глава военной разведки Украины: вся линия фронта работает на Starlink

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская армия использует терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. Он подтвердил, что «определенное время» сеть не работала «возле Крыма». Господин Буданов предположил, что там нет покрытия.

«Они (терминалы Starlink.— "Ъ") довольно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно многое говорить, хороши они или плохие, но есть факты — абсолютно вся линия фронта работает на них»,— сказал господин Буданов на конференции в Киеве (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»).

Глава военной разведки не верит, что основатель SpaseX Илон Маск «оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов» в районе Крыма. «То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, это я могу абсолютно подтвердить. Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия, это, пожалуй, все, что я могу сказать»,— добавил господин Буданов.

Телеканал CNN ранее сообщил, что Илон Маск тайно поручил сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем Крыма в 2022 году, чтобы сорвать атаки украинских военных на российский военно-морской флот. Как утверждалось, господин Маск опасался, что в случае успешной атаки Россия может применить ядерное оружие. Сам предприниматель отрицает эту информацию. По его словам, система рядом с Крымом не работала.

Леонид Уварчев