«Единая Россия» впервые получила квалифицированное большинство на всех уровнях выборов

«Единая Россия» одержала «убедительную общую победу» на прошедших выборах, заявил секретарь ее генсовета Андрей Турчак. По его словам, наблюдатели от партии не зафиксировали серьезных нарушений.

«На всех уровнях — на уровне региона, на уровне областных, республиканских центров — "Единая Россия" впервые получила везде квалифицированное большинство. Это две трети, которые позволяют нам принимать любые решения на уровне региона и его столицы. По выборам уровня законодательных собраний и административных центров мы взяли более 80% мандатов»,— сказал господин Турчак (цитата по ТАСС).

Глава генсовета подчеркнул, что «Единая Россия» везде улучшила результат по сравнению с 2018 годом, а в ряде регионов — с двукратным результатом. «Так произошло в Иркутской области, где на выборах в заксобрание мы получили более 54,5% по списку и взяли 21 из 22 одномандатных округов. Непростая электоральная история была в Хабаровском крае. За пять лет мы провели большую работу над ошибками. Перезагрузили с первичек работу краевого отделения партии. Это позволило вернуть доверие избирателей»,— подчеркнул господин Турчак.

Отдельно он отметил выборы губернаторов в Кемеровской, Псковской и Смоленской областях: «Там наши кандидаты Сергей Цивилев, Михаил Ведерников и Василий Анохин получили более 85% голосов».

Выборы в России с 8 по 10 сентября прошли в 85 регионах. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти. В Москве победил действующий мэр Сергей Собянин с 76,39%. Еще как минимум в 13 регионах победу одержали действующие губернаторы.

О ходе выборов — в публикации «Ъ» «Победа при участии».

Лаура Кеффер