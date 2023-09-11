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В 13 регионах по итогам подсчета голосов на выборах победили действующие губернаторы

В 13 регионах на выборах победили действующие губернаторы

В 12 российских регионах закончился подсчет голосов на выборах губернаторов. В Алтайском и Красноярском краях, а также в Амурской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской и Псковской областях, а также в Хакасии и на Чукотке победили действующие главы регионов. В Подмосковье на выборах победил губернатор Андрей Воробьев с 83,68% голосов.

  • Алтайский край — Виктор Томенко (набрал 76,16% голосов);
  • Амурская область — Василий Орлов (82,38%);
  • Кемеровская область — Сергей Цивилев (85,24%);
  • Красноярский край — Михаил Котюков (70,22%);
  • Магаданская область — Сергей Носов (72,39%);
  • Нижегородская область — Глеб Никитин (82,82%);
  • Новосибирская область — Андрей Травников (75,72%);
  • Омская область — Виталий Хоценко (76,33%);
  • Орловская область — Андрей Клычков (82,09%);
  • Псковская область — Михаил Ведерников (86,3%);
  • Хакасия — Валентин Коновалов (63,14%);
  • Чукотка — Владислав Кузнецов (72,34%).

В Москве победил действующий мэр Сергей Собянин с 76,39%. Вчера, 10 сентября, в России завершился единый день голосования, в ходе которого выборы различного уровня прошли в 86 субъектах.

О ходе выборов — в материале «Ъ» «Победа при участии».

Лаура Кеффер

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