В 13 регионах по итогам подсчета голосов на выборах победили действующие губернаторы

В 12 российских регионах закончился подсчет голосов на выборах губернаторов. В Алтайском и Красноярском краях, а также в Амурской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской и Псковской областях, а также в Хакасии и на Чукотке победили действующие главы регионов. В Подмосковье на выборах победил губернатор Андрей Воробьев с 83,68% голосов.

Алтайский край — Виктор Томенко (набрал 76,16% голосов);

Амурская область — Василий Орлов (82,38%);

Кемеровская область — Сергей Цивилев (85,24%);

Красноярский край — Михаил Котюков (70,22%);

Магаданская область — Сергей Носов (72,39%);

Нижегородская область — Глеб Никитин (82,82%);

Новосибирская область — Андрей Травников (75,72%);

Омская область — Виталий Хоценко (76,33%);

Орловская область — Андрей Клычков (82,09%);

Псковская область — Михаил Ведерников (86,3%);

Хакасия — Валентин Коновалов (63,14%);

Чукотка — Владислав Кузнецов (72,34%).

В Москве победил действующий мэр Сергей Собянин с 76,39%. Вчера, 10 сентября, в России завершился единый день голосования, в ходе которого выборы различного уровня прошли в 86 субъектах.

О ходе выборов — в материале «Ъ» «Победа при участии».

Лаура Кеффер