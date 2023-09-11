Лула да Силва уточнил, что не знает, задержат ли Путина в Бразилии

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что не знает, арестуют ли Владимира Путина в случае его приезда в Бразилию. Еще вчера, 10 сентября, господин да Силва заверял, что господину Путину арест не грозит несмотря на членство Бразилии в Международном уголовном суде (МУС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anushree Fadnavis, Reuters Фото: Anushree Fadnavis, Reuters

«Я не знаю, задержит ли его бразильское правосудие. Решает судебная система, а не правительство»,— сказал Лула да Силва сегодня журналистам (цитата по AFP).

В 2024 году в Рио-де-Жанейро планируется саммит G20, и президент Бразилии выразил надежду, что «к тому времени война закончится». Он также поставил под сомнение членство Бразилии в МУС, заявив, что «развивающиеся страны часто подписывают вещи, которые наносят им ущерб».

«Я хочу знать, почему мы являемся членами, а не США, Россия, Индия и не Китай. Я не говорю, что собираюсь выйти из юрисдикции суда, я просто хочу знать, почему Бразилия подписала соглашение»,— добавил господин да Силва.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в марте. По версии суда, президент РФ и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)» с Украины. Из-за этого господин Путин не участвовал лично в саммите БРИКС. На саммит G20, который посетили лидеры стран, ездил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Лаура Кеффер